Компроміс G20 щодо України може бути не таким вже й поганим для Європи – FT

Теоретично формулювання можуть покласти на лідерів зобов’язання тиснути на росію, однак, не відомо, чи будуть вони дотримуватися положень заяви, з якою погодилися.

Делегати ЄС на G20 прибули до Нью-Делі напередодні саміту, що відбувся у минулі вихідні, пообіцявши «відстоювати наші принципи» щодо війни в Україні. Вони поїхали додому розчаровані, ведучи розмови про цінність "компромісного формулювання".

Цьогорічний саміт лідерів G20, який завершився вчора, оприлюднив спільну заяву, в якій не було жодного засудження росії за її війну проти України, що викликало гнів Києва.

Але європейські чиновники рішуче стверджують, що вони грають у довгу гру.

Про це пише Financial Times.

За їхніми словами, вилучення критичних висловлювань на адресу росії зі спільної заяви було ціною отримання тексту, з яким погодилися б усі лідери. А це теоретично зобов’язує їх дотримуватися положень спільної заяви.

"Таким чином, тепер Захід може посилатися на заяву і закликати Індію, Бразилію, ПАР й інших тиснути на росію, таким чином дотримуючись своїх декларацій: від поваги до територіальної цілісності до реалізації Чорноморської зернової ініціативи і, що найголовніше, пошуку «справедливого миру» в Україні", - йдеться в статті.

Однак, це все одно буде залежити від виконання цими країнами своїх обіцянок. І оскільки доказів, які вказували б на такі їхні наміри, немає, склалося враження, що Європа поступилася зараз заради шансу на непевні здобутки колись у майбутньому.

"Все відбувається крок за кроком. Успіх залежатиме від нашої здатності переконати країни, що розвиваються", - сказав один з європейських делегатів на саміті.

Ситуації не допомогло і те, що президент Франції Еммануель Макрон, намагаючись захистити компромісні положення заяви G20, повторив давню критику Китаю, наголосивши, що США, ЄС і їхні союзники по G7 занадто багато говорять про Україну.

"Давайте подивимося правді в очі, давайте будемо чесними, G20 - це не форум для політичних дискусій", - сказав він на своїй прес-конференції після саміту.

Ускладнюючи розташування фігур в геополітичних 3D-шахах, США, які прагнуть поглибити відносини з Індією, були особливо зацікавлені в тому, щоб господар саміту прем'єр-міністр Нарендра Моді зміг добитися ухвалення консенсусу.

"Для нас це не найкращий результат. Ми опинилися між США, які хотіли догодити Моді, і китайцями, які схилялися на бік росії", - сказав один високопоставлений дипломат ЄС.