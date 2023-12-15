Конгрес ухвалив закон, який забороняє президенту США в односторонньому порядку виходити з НАТО

Конгрес США заборонив будь-якому президенту виходити Сполученим Штатам з Альянську без схвалення Сенату чи Палати представників.

Про це пише американська газета The Hill.

Законопроєкт, ініційований сенаторами від демократів і республіканців, відповідно, Тімом Кейном та Марко Рубіо, включили до щорічного Акту про асигнування на національну оборону, який Конгрес ухвалив вчора.

Тепер його має підписати американський президент Джо Байден.

"Це положення підкреслює прихильність Конгресу до НАТО, який критикував колишній президент США Дональд Трамп під час його перебування на посаді", - пише видання.

Демократ Тім Кейн заявив, що НАТО залишається сильним у відповідь на війну путіна в Україні та виклики, що зростають в усьому світі".

"Закон підтверджує підтримку США Альянсу, який має фундаментальне значення для американської національної безпеки, а також посилає потужний сигнал авторитарним режимам у всьому світі, що вільний світ залишається єдиним", - додав він.

"Ми повинні гарантувати, що захищаємо наші національні інтереси та безпеку наших демократичних союзників", - заявив республіканець Марко Рубіо.

Лідер підтримки в президентських перегонах за номінацію від Республіканської партії Трамп озвучував неоднозначні заяви щодо НАТО, через що його критики побоювалися, що він може відмовитися від зобов'язань Вашингтона щодо угоди про взаємну оборону Альянсу або повністю виведе з нього США.

Разом з тим, прихильники колишнього президента впевнені, що його жорсткі заяви і критика Альянсу надихнули країни-члени виконати свої зобов'язання щодо досягнення 2% оборонних витрат, полегшивши тягар для США.