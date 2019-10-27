Консерватори випереджають лейбористів на 16% перед можливими виборами у Британії
Опитування, проведене з середи по п'ятницю, показало, що підтримка консерваторів досягла 40%, а лейбористів - 24%, повідомляє "Європейська Правда".
Підтримка консерваторів зросла на 3% в порівнянні з попереднім опитуванням, в той час як результат лейбористів не змінився.
Ліберальні демократи отримали 15% підтримки в останньому опитуванні, в той час як партія Brexit Найджела Фараджа отримала 10%.
Прем'єр-міністр Борис Джонсон в даний час закликає депутатів підтримати загальні вибори на 12 грудня.
Для прийняття такого рішення необхідні голоси двох третин депутатів, проте очікується, що багато опозиційних політиків або виступлять проти, або утримаються при голосуванні, призначеному на понеділок.
Як відомо, британські депутати загальмували розгляд угоди про Brexit, у зв’язку з чим прем'єр Джонсон в четвер закликав Палату громад проголосувати за проведення дострокових виборів 12 грудня.
Палата громад британського парламенту попередньо схвалили угоду про Brexit, але згодом відмовилася затвердити прискорений графік розгляду угоди, запропонований урядом.
Нагадаємо, що уряд Великої Британії виключає відтермінування Brexit.
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