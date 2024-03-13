Кордон росії атакували 300 іноземних найманців – путін про події на Бєлгородщині

Президент росії Володимир путін прокоментував прорив бійців легіону Свобода рф, російського добровольчого корпусу і Сибірського батальйону в Бєлгородську та Курську області.

За його словами, російський кордон атакували диверсійні групи до 300 осіб, зокрема іноземні найманці, повідомив він росЗМІ.

"Ось на лінії державного кордону противник намагався атакувати, перш за все, диверсійними групами - ось остання доповідь Генерального штабу - десь до 300 осіб, зокрема за участю іноземних найманців", - сказав путін.

Глава кремля вважає, що мета атак на російські об’єкти в регіонах зі сторони України - це завадити голосуванню на президентських виборах.

"Але тим не менше головна мета, я в цьому не сумніваюся, полягає в тому, щоб якщо не зірвати президентські вибори в росії, то хоча б якось перешкодити нормальному процесу волевиявлення громадян", - заявив російський президент.

путін додав, що такі атаки відбуваються начебто через невдачі України на лінії зіткнення і розраховані на інформаційний ефект.

Нагадаємо, що вчора російські добровольці зайшли на територію Бєлгородської області рф і захопили населений пункт.