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Корея не матиме перешкод для допомоги Україні у разі надання росією зброї КНДР

23 червня 2024, 11:05
Корея не матиме перешкод для допомоги Україні у разі надання росією зброї КНДР
Фото: Reuters
Південна Корея не матиме жодних стримувальних факторів для постачання летального озброєння Україні, якщо росія передасть Північній Кореї високоточну зброю.

Про це заявив радник з питань нацбезпеки офісу президента Південної Кореї Чан Хо Чжин, передає Yonhap.

"Я хотів би підкреслити, що все залежить від того, що робитиме росія. Чи залишиться для нас «червона лінія», якщо Росія передасть високоточну зброю Північній Кореї?" - сказав Чан.

За його словами, рішення Сеула про надання зброї Україні залежатиме від того, як розвиватиметься військова співпраця Москви з Пхеньяном, та зауважив, що Росія має докласти зусиль для поліпшення відносин з Південною Кореєю.

"Якщо вони хочуть відновити і просунути корейсько-російські відносини вперед, я хотів би ще раз повторити, що російська сторона повинна добре подумати", - сказав радник з питань нацбезпеки.

Днями ми повідомили, що Південна Корея перегляне питання постачання зброї Україні.

 

КореяКНДРпідтримка України

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