Корейські науковці встановили рекорд, розігнавши "штучне Сонце" до 100 млн °

Це у 6 разів гарячіше за ядро справжнього

Корейські науковці встановили новий рекорд, протримавши всередині установки для магнітного утримання плазми температуру у 100 млн градусів за Цельсієм протягом 20 секунд. Це у понад шість разів гарячіше за температуру ядра Сонця.

Про це пише "Громадське" з посиланням на видання Psys.org.

Експеримент провели 24 грудня у Дослідницькому центрі KSTAR (корейський проєкт із поглибленого дослідження надпровідної установки для магнітного утримання плазми типу токамак) при Корейському інституті енергії термоядерного синтезу (KFE).

У межах спільних досліджень із Сеульським національним університетом та Колумбійським університетом США команді дослідників вдалося втримати протягом 20 секунд надзвичайно високу температуру, що є однією з основних умов ядерного синтезу в плазмовій кампанії KSTAR 2020 року.

Перший рекорд дослідників у 2018 році склав лише 1,5 секунди, а вже минулого року вони змогли покращити результат до 8 секунд.

До цього часу існували й інші термоядерні пристрої, які могли втримати температуру у 100 мільйонів градусів або навіть вище. Однак жоден із них не зміг протримати цей показник довше, ніж на 10 секунд.

Деталі експерименту науковці обіцяють представити вже наступної весни.

Випробування на KSTAR продовжуватимуться до 2025 року. Основною метою науковців є протримати температуру плазми у 100 мільйонів градусів за Цельсієм протягом 300 секунд.

Що таке "штучне Сонце"?

Так зазвичай називають реактори термоядерного синтезу, які потенційно зможуть замінити термоядерною енергією потребу людства у традиційних джерелах енергії. Процес, який відбувається всередині реактора, схожий на той, що відбувається всередині Сонця, а сама енергія є екологічно чистою та відносно безпечною. Однак робота над цим ще триває. Поки що науковці витрачають на процес термоядерної реакції більше, ніж можна з неї добути.

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