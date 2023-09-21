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ПОЛІТИКА

Король Чарльз заявив, що Британія та Франція несуть спільну відповідальність за Україну

21 вересня 2023, 14:53
Король Чарльз заявив, що Британія та Франція несуть спільну відповідальність за Україну
Фото: з вільного доступу
"Разом ми непохитні в нашій рішучості добитися перемоги України".

Король Чарльз III наголосив на важливості відносин між Великобританією та Францією у другий день державного візиту до Франції. 

Про це повідомляє Reuters .

Звертаючись до французьких законодавців, він наголосив, що обидві країни несуть спільну відповідальність за Україну, закликавши до продовження "Сердечної угоди" початку 20 століття, яка згладила дипломатичні відносини між європейськими державами.

"Разом ми непохитні в нашій рішучості добитися перемоги України", - сказав він.

Король Чарльз одержав овації після свого виступу, першого виступу британського монарха перед представниками обох палат французького парламенту. Чарльз говорив бездоганною французькою мовою, переходячи англійською лише в коротких частинах мови.

"Разом наш потенціал безмежний. Ось чому ми повинні берегти та зберігати нашу "сердечну згоду" для майбутніх поколінь", - сказав він.

Нагадаємо, у лютому король Чарльз III відвідав українських військовослужбовців на тренувальній базі у Вілтширі. Король став свідком того, як інструктори навчають українських військових атакувати ворожі позиції.

"Сердечна угода" (Entente cordiale) була підписана між Британською імперією та Францією 8 квітня 1904 року і підвела межу під століттям суперництва між державами.

ФраніяБританіядопомога УкраїніКороль Чарльз III

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