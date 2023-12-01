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Король, прем'єр і голова МЗС Британії полетіли на кліматичний саміт кожен окремим літаком

01 грудня 2023, 10:31
Король, прем'єр і голова МЗС Британії полетіли на кліматичний саміт кожен окремим літаком
Сунака й раніше критикували за постійні перельоти за кошти платників податків.

Уряд британського прем’єра Ріші Сунака розкритикували через рішення відправити самого Сунака, міністра закордонних справ Девіда Кемерона й короля Чарльза ІІІ на кліматичну конференцію COP28 у Дубаї окремими літаками.

Про це повідомляє The Independent.

На Даунінг-стріт у четвер підтвердили, що Сунак, Кемерон і Чарльз вирушать на кліматичний саміт, спрямований на скорочення глобальних викидів парникових газів, кожен на своєму літаку.

Там пояснили, що голова МЗС Британії не міг би їхати з прем’єром разом, оскільки урядовці мають летіти комерційними, а не чартерними рейсами. Крім того, Кемерон летів окремо, бо брав участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі.

"Підхід цього уряду до боротьби зі зміною клімату  полягає не в тому, щоб заборонити або зменшити кількість людей, які можуть літати. Він полягає в інвестуванні в нові технології майбутнього", – підкреслили в офісі Сунака.

Там пояснили, що літаки прем’єра й короля частково використовували авіаційне екопаливо, яке призводить до меншого обсягу шкідливих викидів.

Тим не менш, опозиційні партії та активісти звинуватили прем’єра Британії в "кліматичному лицемірстві", критикуючи використання окремих літаків як "жахливий приклад" і "марнування грошей платників податків", зазначає The Independent.

Сунака й раніше критикували за постійні перельоти за кошти платників податків. Раніше було підраховано, що британський прем'єр використовував приватний літак для перельотів по країні кожні вісім днів після вступу на посаду.

кліматичний самітСунаквійна в Україніросія окупанти

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