Король, прем'єр і голова МЗС Британії полетіли на кліматичний саміт кожен окремим літаком

Сунака й раніше критикували за постійні перельоти за кошти платників податків.

Уряд британського прем’єра Ріші Сунака розкритикували через рішення відправити самого Сунака, міністра закордонних справ Девіда Кемерона й короля Чарльза ІІІ на кліматичну конференцію COP28 у Дубаї окремими літаками.



Про це повідомляє The Independent.

На Даунінг-стріт у четвер підтвердили, що Сунак, Кемерон і Чарльз вирушать на кліматичний саміт, спрямований на скорочення глобальних викидів парникових газів, кожен на своєму літаку.



Там пояснили, що голова МЗС Британії не міг би їхати з прем’єром разом, оскільки урядовці мають летіти комерційними, а не чартерними рейсами. Крім того, Кемерон летів окремо, бо брав участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі.

"Підхід цього уряду до боротьби зі зміною клімату полягає не в тому, щоб заборонити або зменшити кількість людей, які можуть літати. Він полягає в інвестуванні в нові технології майбутнього", – підкреслили в офісі Сунака.

Там пояснили, що літаки прем’єра й короля частково використовували авіаційне екопаливо, яке призводить до меншого обсягу шкідливих викидів.



Тим не менш, опозиційні партії та активісти звинуватили прем’єра Британії в "кліматичному лицемірстві", критикуючи використання окремих літаків як "жахливий приклад" і "марнування грошей платників податків", зазначає The Independent.

Сунака й раніше критикували за постійні перельоти за кошти платників податків. Раніше було підраховано, що британський прем'єр використовував приватний літак для перельотів по країні кожні вісім днів після вступу на посаду.