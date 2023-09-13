Країни G7 офіційно засудили псевдовибори на окупованих українських територіях – The Guardian

російські "вибори" на тимчасово окупованих територіях України є незаконними, заявили представники країн Групи семи.

російські псевдовибори на тимчасово окупованих територіях України є незаконними. Такий крок не змінить рішень Великої сімки щодо підтримки українського народу.



Про це йдеться у заяві G7, повідомляє The Guardian.

"Ми беззастережно засуджуємо проведення росією фіктивних виборів на суверенній українській території у Донецькій, Херсонській, Луганській, Запорізькій областях та у Криму", - наголошується в заяві.



Країни G7 наголошують, що фіктивні вибори не вплинуть на підтримку України, яка бореться за деокупацію своїх територій.

Також Велика сімка додає, що такі дії росії - пропагандистська акція, яка спрямована на легітимацію незаконного захоплення української території.