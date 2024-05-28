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Країни ЄС почали знімати обмеження для України на удари по росії – Боррель

28 травня 2024, 20:02
Країни ЄС почали знімати обмеження для України на удари по росії – Боррель
Фото: з вільного доступу
За словами голови дипломатії Європейського союзу Жозепа Борреля, країни Євросоюзу почали дозволяти Україні завдавати ударів по російській території.

Це питання продовжують обговорювати, йдеться в заяві Борреля.

"Чи дозволяємо ми використовувати зброю на російській території? Держави-члени почали вирішувати це, знімаючи таке обмеження. Ще одна важлива річ для обговорення сьогодні", - сказав Боррель напередодні засідання міністрів оборони країн ЄС.

За його словами, згідно із законами війни, немає жодних протиріч в ударах України по території рф. Але, водночас, частина держав побоюватиметься ризику ескалації.

"Але ви повинні знайти баланс між ризиком ескалації та необхідністю українців захищатися. Тому що, звичайно, ви не можете попрямувати туди, звідки походять атаки, ви перебуваєте в абсолютно асиметричній ситуації", - підсумував голова дипломатії ЄС.

Також сьогодні Бундестаг закликає дозволити удари західною зброєю по рф.

 

удари по рфЖозеп Боррель

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