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ПОЛІТИКА

Країни-учасниці ОБСЄ погодили рішення про те, що у 2024 році головування в організації перейде до Мальти

30 листопада 2023, 14:15
Країни-учасниці ОБСЄ погодили рішення про те, що у 2024 році головування в організації перейде до Мальти
Очільник МЗС головуючої в ОБСЄ Північної Македонії Буяр Османі заявив, що країни-учасниці організації погодили рішення про те, що у 2024 році головування у ній перейде до Мальти.

У 2024 році Мальта головуватиме в Організації з безпеки й співробітництва в Європі. Це компромісний варіант, оскільки росія та білорусь заблокували головування Естонії.

Про це заявив глава МЗС головуючої в ОБСЄ Північної Македонії Буяр Османі на відкритті засідання ОБСЄ у Скопʼє.

Формальне затвердження мальтійського головування відбудеться у пʼятницю 1 грудня.

"Республіка Мальта взяла на себе цю важливу відповідальність за згоди усіх держав-членів. І я впевнений, що Естонія стане відповідальним головуючим ОБСЄ і цей момент настане дуже скоро", — зазначив Буяр Османі.

Минулого тижня росія та білорусь ветували обрання Естонії головою Організації з безпеки й співробітництва в Європі. Тим самим москва й мінськ заблокували роботу ОБСЄ.

На тлі цього Мальта отримала пропозицію взяти на себе головування в ОБСЄ у 2024 році. Цю країну розглядали як компромісний варіант, оскільки вона декларує нейтралітет, хоч і засудила російську агресію та, як член ЄС, приєдналась до санкцій проти росії.

У понеділок Постійна рада ОБСЄ рекомендувала міністрам закордонних справ 57 країн-учасниць офіційно затвердити Мальту на посаді голови організації у 2024 році.

росія погодилась на це взамін на дозвіл головуючої Північної Македонії впустити на зустріч у Скопʼє російську делегацію на чолі з підсанкційним главою МЗС росії Сергієм Лавровим.

Очільники МЗС України, країн Балтії та Польщі через це бойкотують зустріч. Також стало відомо, що держсекретар США Ентоні Блінкен залишив зустріч ОБСЄ до прибуття туди Лаврова.

ЕстоніяОБСЄМальта

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