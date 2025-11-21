кремль сумнівається у готовності України обговорювати мирний план США

Заява лунає на фоні того, що американська сторона повідомляє про позитивну реакцію українських чиновників.

російська влада стверджує, що Київ ще не підтвердив готовність вести переговори щодо 28-пунктного "мирного плану" американського лідера Дональда Трампа.

Про повідомляють росЗМІ.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що москві поки не надходила офіційна інформація про згоду президента України Володимира Зеленського обговорювати умови мирного плану.

Раніше США ініціювали розробку великого плану щодо завершення війни в Україні, який складається з 28 пунктів. Високопоставлений чиновник Білого дому визнав, що документ "непростий" для України, але підкреслив, що США прагнуть покласти край війні, інакше Київ може втратити ще більше територій.

У Білому домі зазначають, що план є «живим документом», який може змінюватися під час обговорень зі сторонами. За даними американських ЗМІ, Україна позитивно поставилася до багатьох пунктів і змогла внести до нього деякі власні пропозиції.

