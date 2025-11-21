Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

кремль сумнівається у готовності України обговорювати мирний план США

21 листопада 2025, 11:12
кремль сумнівається у готовності України обговорювати мирний план США
Фото: Reuters
Заява лунає на фоні того, що американська сторона повідомляє про позитивну реакцію українських чиновників.

російська влада стверджує, що Київ ще не підтвердив готовність вести переговори щодо 28-пунктного "мирного плану" американського лідера Дональда Трампа. 

Про повідомляють росЗМІ.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що москві поки не надходила офіційна інформація про згоду президента України Володимира Зеленського обговорювати умови мирного плану.

Раніше США ініціювали розробку великого плану щодо завершення війни в Україні, який складається з 28 пунктів. Високопоставлений чиновник Білого дому визнав, що документ "непростий" для України, але підкреслив, що США прагнуть покласти край війні, інакше Київ може втратити ще більше територій.

У Білому домі зазначають, що план є «живим документом», який може змінюватися під час обговорень зі сторонами. За даними американських ЗМІ, Україна позитивно поставилася до багатьох пунктів і змогла внести до нього деякі власні пропозиції.

Нагадаємо, що раніше було опубліковано повний "мирний план" США для України: деталі і поступки.

 

Росіямирний план

Останні матеріали

російські зв'язки Епштейна. Роль КДБ у фінансуванні Трампа і техномагнатів. Частина 4 – Дейв Трой
Політика
російські зв'язки Епштейна. Роль КДБ у фінансуванні Трампа і техномагнатів. Частина 4 – Дейв Трой
Переклад iPress – 21 листопада 2025, 13:49
Репортаж з Варшави. Як реагувати на посилення тиску з боку путіна – Деніел Фрід
Політика
Репортаж з Варшави. Як реагувати на посилення тиску з боку путіна – Деніел Фрід
Переклад iPress – 21 листопада 2025, 08:32
Як вести переговори з росією. Враховуйте історію, право і, перш за все, Україну – Тімоті Снайдер
Політика
Як вести переговори з росією. Враховуйте історію, право і, перш за все, Україну – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 23:25
План Віткоффа-Дмітрієва: російська димова завіса, що веде Зеленського до політичної смерті. Що робити Європі
Політика
План Віткоффа-Дмітрієва: російська димова завіса, що веде Зеленського до політичної смерті. Що робити Європі
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 16:29
Трамп прагне, щоб Німеччина очолила сили НАТО в Європі. Чому здивовані німецькі військові – The Times
Політика
Трамп прагне, щоб Німеччина очолила сили НАТО в Європі. Чому здивовані німецькі військові – The Times
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 11:19
Весь цей час Трамп діяв у зв'язці з путіним. І тепер за це розплачуватися доведеться Європі та Україні – Філліпс О'Брайен
Політика
Весь цей час Трамп діяв у зв'язці з путіним. І тепер за це розплачуватися доведеться Європі та Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 08:57
США таємно розробили новий план припинення війни в Україні. Що привезли
Політика
США таємно розробили новий план припинення війни в Україні. Що привезли "посланці миру" до Києва
Переклад iPress – 19 листопада 2025, 16:49
Мистецтво путіна не домовлятися і його наслідки. Трамп буде змушений наслідувати
Політика
Мистецтво путіна не домовлятися і його наслідки. Трамп буде змушений наслідувати "скільки потрібно" Байдена – Голман Дженкінс
Переклад iPress – 19 листопада 2025, 11:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється