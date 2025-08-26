Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Київ закликав до санкцій після спроби росії "легалізувати" окуповані порти

26 серпня 2025, 17:38
Київ закликав до санкцій після спроби росії
Фото: Естонська транспортна адміністрація
Міністерство закордонних справ України різко засудило дії кремля, назвавши їх "нікчемними".

росія внесла морські порти тимчасово окупованих Бердянська та Маріуполя до переліку відкритих для заходу іноземних суден. Відповідний указ підписав прем’єр-міністр рф Михайло Мішустін 25 серпня.

Про це повідомляє Центр транспортних стратегій (ЦТС).

У ЦТС зазначають, що це рішення дозволить окупантам активніше вивозити з Донбасу та окупованої частини Запорізької області вкрадену продукцію — українське зерно, метал та вугілля.

Міністерство закордонних справ України різко засудило дії кремля, назвавши їх "нікчемними" та такими, що мають на меті легалізувати окупацію і закріпити незаконний контроль над українськими територіями.

"Дії рф є грубим порушенням міжнародного права, включно зі Статутом ООН, Конвенцією ООН з морського права 1982 року та резолюціями Генасамблеї ООН", — наголосили в МЗС.

Київ закликав міжнародних партнерів запровадити додаткові санкції проти російських компаній та іноземних суден, які здійснюватимуть комерційну діяльність у портах Бердянська й Маріуполя. Україна також звернулася до Міжнародної морської організації (ІМО) з вимогою нагадати державам-членам про резолюцію А.1183(33), яка забороняє заходи у закриті порти на окупованих територіях.

МЗС підкреслило, що міжнародна спільнота має відреагувати адекватними санкціями проти російських портів, залучених у підтримку військової машини рф.

Раніше The Wall Street Journal повідомляв, що росія продала зерна, вивезеного з окупованих українських територій, майже на мільярд доларів. Згодом стало відомо, що данська компанія Baltic Control надавала росіянам сюрвеєрські послуги, допомагаючи експортувати викрадену продукцію через порт Бердянська.

ООНпортиМЗС Україниросія окупанти

Останні матеріали

Обшук у Джона Болтона, який критикував підхід Трампа до путіна. Моторошний знак правління, заснованого на помсті – The Times
Політика
Обшук у Джона Болтона, який критикував підхід Трампа до путіна. Моторошний знак правління, заснованого на помсті – The Times
Переклад iPress – 26 серпня 2025, 16:41
Трамп знов працює на PR-ефект. Тим часом Україна має успіхи на Покровському напрямку і на території росії – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Трамп знов працює на PR-ефект. Тим часом Україна має успіхи на Покровському напрямку і на території росії – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 26 серпня 2025, 13:50
Гра путіна в довгу. Вибіркові поступки з боку Заходу та залізна завіса для росіян – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Політика
Гра путіна в довгу. Вибіркові поступки з боку Заходу та залізна завіса для росіян – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Переклад iPress – 25 серпня 2025, 23:08
FP-5
Технології
FP-5 "Фламінго" – крилата ракета з дальністю польоту 3000 кілометрів. Що нова українська розробка означає для війни та майбутнього Європи – Фабіан Гоффманн
Переклад iPress – 25 серпня 2025, 13:15
Війна триватиме. Причина – захоплення Трампа путіним – Філліпс О'Брайен
Політика
Війна триватиме. Причина – захоплення Трампа путіним – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 25 серпня 2025, 10:06
Трамп поступається путіну. Розуміння глобальної динаміки влади – Ендрю Таннер
Політика
Трамп поступається путіну. Розуміння глобальної динаміки влади – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 22 серпня 2025, 14:38
Настрій у обслуги Кремля змінився. Пропагандони переконують: зустріч путіна і Зеленського неможлива – Джулія Девіс
Політика
Настрій у обслуги Кремля змінився. Пропагандони переконують: зустріч путіна і Зеленського неможлива – Джулія Девіс
Переклад iPress – 22 серпня 2025, 10:32
Європа вважає, що мирні переговори Трампа зазнають невдачі. Її участь мотивована бажанням викрити блеф путіна – Politico
Політика
Європа вважає, що мирні переговори Трампа зазнають невдачі. Її участь мотивована бажанням викрити блеф путіна – Politico
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 15:55
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється