Київ закликав до санкцій після спроби росії "легалізувати" окуповані порти
росія внесла морські порти тимчасово окупованих Бердянська та Маріуполя до переліку відкритих для заходу іноземних суден. Відповідний указ підписав прем’єр-міністр рф Михайло Мішустін 25 серпня.
Про це повідомляє Центр транспортних стратегій (ЦТС).
У ЦТС зазначають, що це рішення дозволить окупантам активніше вивозити з Донбасу та окупованої частини Запорізької області вкрадену продукцію — українське зерно, метал та вугілля.
Міністерство закордонних справ України різко засудило дії кремля, назвавши їх "нікчемними" та такими, що мають на меті легалізувати окупацію і закріпити незаконний контроль над українськими територіями.
"Дії рф є грубим порушенням міжнародного права, включно зі Статутом ООН, Конвенцією ООН з морського права 1982 року та резолюціями Генасамблеї ООН", — наголосили в МЗС.
Київ закликав міжнародних партнерів запровадити додаткові санкції проти російських компаній та іноземних суден, які здійснюватимуть комерційну діяльність у портах Бердянська й Маріуполя. Україна також звернулася до Міжнародної морської організації (ІМО) з вимогою нагадати державам-членам про резолюцію А.1183(33), яка забороняє заходи у закриті порти на окупованих територіях.
МЗС підкреслило, що міжнародна спільнота має відреагувати адекватними санкціями проти російських портів, залучених у підтримку військової машини рф.
Раніше The Wall Street Journal повідомляв, що росія продала зерна, вивезеного з окупованих українських територій, майже на мільярд доларів. Згодом стало відомо, що данська компанія Baltic Control надавала росіянам сюрвеєрські послуги, допомагаючи експортувати викрадену продукцію через порт Бердянська.