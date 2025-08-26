Київ закликав до санкцій після спроби росії "легалізувати" окуповані порти

Міністерство закордонних справ України різко засудило дії кремля, назвавши їх "нікчемними".

росія внесла морські порти тимчасово окупованих Бердянська та Маріуполя до переліку відкритих для заходу іноземних суден. Відповідний указ підписав прем’єр-міністр рф Михайло Мішустін 25 серпня.

Про це повідомляє Центр транспортних стратегій (ЦТС).

У ЦТС зазначають, що це рішення дозволить окупантам активніше вивозити з Донбасу та окупованої частини Запорізької області вкрадену продукцію — українське зерно, метал та вугілля.

Міністерство закордонних справ України різко засудило дії кремля, назвавши їх "нікчемними" та такими, що мають на меті легалізувати окупацію і закріпити незаконний контроль над українськими територіями.

"Дії рф є грубим порушенням міжнародного права, включно зі Статутом ООН, Конвенцією ООН з морського права 1982 року та резолюціями Генасамблеї ООН", — наголосили в МЗС.

Київ закликав міжнародних партнерів запровадити додаткові санкції проти російських компаній та іноземних суден, які здійснюватимуть комерційну діяльність у портах Бердянська й Маріуполя. Україна також звернулася до Міжнародної морської організації (ІМО) з вимогою нагадати державам-членам про резолюцію А.1183(33), яка забороняє заходи у закриті порти на окупованих територіях.

МЗС підкреслило, що міжнародна спільнота має відреагувати адекватними санкціями проти російських портів, залучених у підтримку військової машини рф.

Раніше The Wall Street Journal повідомляв, що росія продала зерна, вивезеного з окупованих українських територій, майже на мільярд доларів. Згодом стало відомо, що данська компанія Baltic Control надавала росіянам сюрвеєрські послуги, допомагаючи експортувати викрадену продукцію через порт Бердянська.