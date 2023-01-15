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ПОЛІТИКА

Кислиця порівняв представника росії в ООН з м’ясником, у якого на руках кров

15 січня 2023, 18:50
Кислиця порівняв представника росії в ООН з м’ясником, у якого на руках кров
Сергій Кислиця. Фото: ukrinform.net
Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця порівняв постпреда рф при ООН василя небензю з м’ясником, у якого на руках кров мирних жителів, убитих внаслідок російської війни.
Про це Постійний представник України при ООН написав у Twitter, проілюструвавши допис портретами керівників делегацій країн-членів Ради Безпеки ООН та знімком наслідків ракетного обстрілу в Дніпрі. По портрету небензі на фото стікає кров.
 
"Як це – бути поруч із м'ясником в одному залі (Ради Безпеки ООН)? Чи відчуваєте ви теплу та липку кров, коли тиснете йому руку? – зазначив Кислиця, звертаючись до членів Радбезу. – Наступного разу, коли тиснутимете йому руку, згадайте про мирних жителів, які загинули від російських ракет у Дніпрі! Згадайте про це, коли м'ясники говорять про російську церкву, яка благословила російську армію".
 
У 2023 році до Радбезу входять США, Велика Британія, Франця, Китай, росія (на місці Радянського Союзу) як постійні члени та Албанія, Бразилія, Габон, Гана, ОАЕ, Еквадор, Японія, Мальта, Мозамбік, Швейцарія.
 
Кислиця виставив свій твіт у суботу, станом на 17:00 (за Києвом) неділі, його переглянули 1 млн користувачів соцмережі.
РосіяООНУкраїнаКислиця

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