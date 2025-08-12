Кислиця: Зустріч Трампа з путіним на Алясці не є загрозою для України

Дипломат наголосив, що Європа підтримує Україну.

Зустріч президента Дональда Трампа з владіміром путіним у пʼятницю на Алясці не є катастрофою для України, адже вона залишається повноцінним учасником переговорів.

Про це у коментарі "Укрінформу" заявив перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

Він наголосив, що позиція, озвучена президентом Володимиром Зеленським у суботу, була своєчасною і стала основою подальших консультацій. Український лідер тоді підкреслив, що Київ не піде на територіальні поступки, але готовий до рішень, які забезпечать справедливий і тривалий мир. За словами Кислиці, зараз переговори тривають щодня та на всіх рівнях.

"Таким чином, я вважаю, що на сьогодні сформувався консенсус партнерів України щодо найбільш принципових моментів наших переговорних позицій, які ці країни поділяють. Я хочу запевнити вас, що зустріч на Алясці не є кінцем світу — хіба що вона може стати таким для президента російської федерації, який може так і не зрозуміти, що безкінечне маніпулювання Сполученими Штатами і президентом Трампом зокрема, вкрай небезпечне", — наголосив Кислиця.

За словами дипломата, Трамп — це та людина, яка "змусила кремлівського диктатора дещо переоцінити свої маніпулятивні підходи, але недостатньо для того, щоб досягнути якоїсь карколомної зміни у перебігу подій". Він також застеріг від надавання "додаткової ціни пропагандистській кампанії кремля і самого путіна" стосовно зустрічі з Трампом.

Також Кислиця підкреслив, що майже всі лідери Європи наголошують на неприпустимості силової зміни кордонів та врегулювання війни питанням майбутнього всього континенту.

"Цьогоріч у цьому вже ні в кого немає сумніву. Тому я, в принципі, помірковано оптимістичний. Це (мирні переговори) не буде простим шляхом. Звичайно, буде дуже багато хайпу. Але давайте, як кажуть, тримати голову холодною", — наголосив Кислиця.

Окремо перший заступник глави МЗС назвав "нагнітанням страхів і перекручуванням" слова про те, що Київ нібито усунули від перемовин про врегулювання. За його словами, позицію України чують.

Раніше у Bloomberg писали, що Україна та європейські лідери стурбовані тим, що Трамп знову потрапить у пастку, коли зустрінеться путіним на Алясці.