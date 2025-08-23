Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Китай допустив участь у миротворчій місії в Україні – ЗМІ

23 серпня 2025, 16:19
Китай допустив участь у миротворчій місії в Україні – ЗМІ
Фото: з вільного доступу
У Євросоюзі це викликало неоднозначну реакцію.

Китайська влада на закритому рівні висловила готовність взяти участь у миротворчій місії в Україні, але за умови, що така операція матиме мандат ООН. 

Про це повідомляє Welt am Sonntag, посилаючись на джерела серед дипломатів ЄС.

"Китай підтвердив свою готовність долучитися до миротворчого контингенту для України, якщо війська будуть розгорнуті на підставі мандата Організації Об'єднаних Націй", - повідомили співрозмовники видання на умовах анонімності.

Ця позиція викликала неоднозначну реакцію в Брюсселі. З одного боку, участь Китаю, як представника Глобального Півдня і може надати ініціативі миротворців ширшу підтримку на міжнародному рівні. З іншого, є побоювання, що Пекін використовуватиме місію для шпигунства та фактично діятиме на користь рф.

"Існує ризик, що Китай займе явно проросійську позицію замість нейтральної в разі конфлікту", - заявив виданню один із високопоставлених дипломатів ЄС.

Ще однією перепоною є те, що значна частина країн Європейського Союзу виступає проти залучення миротворців під егідою ООН, оскільки це передбачає схвалення з боку Ради Безпеки, де рф має право вето.

За даними ЗМІ, президент рф Володимир путін під час зустрічі з Дональдом Трампом 15 серпня не заперечував проти надання Україні гарантій безпеки, при цьому називав Китай серед можливих гарантів.

Втім, президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що не розглядає Китай як потенційного гаранта безпеки для України.

 

Китаймиротворці

Останні матеріали

Трамп поступається путіну. Розуміння глобальної динаміки влади – Ендрю Таннер
Політика
Трамп поступається путіну. Розуміння глобальної динаміки влади – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 22 серпня 2025, 14:38
Настрій у обслуги Кремля змінився. Пропагандони переконують: зустріч путіна і Зеленського неможлива – Джулія Девіс
Політика
Настрій у обслуги Кремля змінився. Пропагандони переконують: зустріч путіна і Зеленського неможлива – Джулія Девіс
Переклад iPress – 22 серпня 2025, 10:32
Європа вважає, що мирні переговори Трампа зазнають невдачі. Її участь мотивована бажанням викрити блеф путіна – Politico
Політика
Європа вважає, що мирні переговори Трампа зазнають невдачі. Її участь мотивована бажанням викрити блеф путіна – Politico
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 15:55
Можна вимикати телефони. Ці саміти з Україною – суцільне реаліті-шоу без жодного змісту – Андреас Клут
Політика
Можна вимикати телефони. Ці саміти з Україною – суцільне реаліті-шоу без жодного змісту – Андреас Клут
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 13:16
кремлівські пропагандони у захваті. путін змінив Трампа під час поїздки в лімузині – Джулія Девіс
Політика
кремлівські пропагандони у захваті. путін змінив Трампа під час поїздки в лімузині – Джулія Девіс
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 09:02
путін навіть не вимовляє імені Зеленського. Чи сяде він із ним за стіл переговорів? – New York Times
Політика
путін навіть не вимовляє імені Зеленського. Чи сяде він із ним за стіл переговорів? – New York Times
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 15:45
Перемир'я чи
Політика
Перемир'я чи "велика угода"? Що далі з переговорами між Україною та росією – Курт Волкер
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 12:09
Трамп віддає перевагу уявному миру. Заснована на ефектності дипломатія Трампа провалилася на Алясці – Марк Гертлінг
Політика
Трамп віддає перевагу уявному миру. Заснована на ефектності дипломатія Трампа провалилася на Алясці – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 09:13
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється