Китай допустив участь у миротворчій місії в Україні – ЗМІ

У Євросоюзі це викликало неоднозначну реакцію.

Китайська влада на закритому рівні висловила готовність взяти участь у миротворчій місії в Україні, але за умови, що така операція матиме мандат ООН.

Про це повідомляє Welt am Sonntag, посилаючись на джерела серед дипломатів ЄС.

"Китай підтвердив свою готовність долучитися до миротворчого контингенту для України, якщо війська будуть розгорнуті на підставі мандата Організації Об'єднаних Націй", - повідомили співрозмовники видання на умовах анонімності.

Ця позиція викликала неоднозначну реакцію в Брюсселі. З одного боку, участь Китаю, як представника Глобального Півдня і може надати ініціативі миротворців ширшу підтримку на міжнародному рівні. З іншого, є побоювання, що Пекін використовуватиме місію для шпигунства та фактично діятиме на користь рф.

"Існує ризик, що Китай займе явно проросійську позицію замість нейтральної в разі конфлікту", - заявив виданню один із високопоставлених дипломатів ЄС.

Ще однією перепоною є те, що значна частина країн Європейського Союзу виступає проти залучення миротворців під егідою ООН, оскільки це передбачає схвалення з боку Ради Безпеки, де рф має право вето.

За даними ЗМІ, президент рф Володимир путін під час зустрічі з Дональдом Трампом 15 серпня не заперечував проти надання Україні гарантій безпеки, при цьому називав Китай серед можливих гарантів.

Втім, президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що не розглядає Китай як потенційного гаранта безпеки для України.