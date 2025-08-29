Китай експортує деталі для дронів у рф та Україну

За сім місяців 2025 року Китай експортував 2,6 млрд літій-іонних батарей по всьому світу

Китай, імовірно, експортує компоненти для дронів не тільки в росію, а й в Україну.

Про це свідчать дані митних органів, пише Nikkei Asia.

Зазначається, що за сім місяців 2025 року Китай експортував 2,6 млрд літій-іонних батарей по всьому світу. Це на 20% більше, ніж роком раніше.

Кількість літій-іонних батарей, які Китай поставив до росії, зросла приблизно на 90%. До цієї статистики включено батареї для смартфонів і автомобілів, але в рф мало виробників таких продуктів, що натякає на їхнє реальне призначення - безпілотники.