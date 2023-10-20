Китай готовий співпрацювати з росією для сприяння мирним переговорам між Ізраїлем і Хамас – представник Пекіна

Спеціальний представник Пекіна каже, що Китай та москва мають спільні погляди на палестинське питання.

Китай і росія мають "однакову позицію щодо палестинського питання", заявив спеціальний представник Китаю з питань Близького Сходу Чжай Цзюнь у п'ятницю, 20 жовтня, після зустрічі зі своїм російським колегою в Катарі.

Про це повідомляє CNN.

"Китай і росія мають однакову позицію щодо палестинського питання і Китай готовий підтримувати зв'язок і координацію з російською федерацією з метою якнайшвидшої деескалації ситуації", - сказав Чжай, згідно з китайським державним ЗМІ CCTV.

Китай звинувачує в конфлікті "той факт, що законні національні права палестинського народу не були гарантовані", додав Чжай.

Він також заявив, що Китай готовий співпрацювати з росією, щоб "зіграти позитивну роль" у відновленні мирних переговорів між двома сторонами, зазначивши, що Пекін "розбитий горем через велику кількість жертв серед цивільного населення" в цьому конфлікті.

"російська федерація готова співпрацювати з Китаєм для сприяння якнайшвидшому припиненню вогню і зупинці бойових дій між палестинцями та ізраїльтянами, а також для створення умов для якнайшвидшого повернення на правильний шлях у палестинському питанні", - сказав спецпредставник рф з питань Близького Сходу Міхаіл Богданов, за повідомленням CCTV.

Чжай також зустрівся з державним міністром Катару Мохаммедом аль-Хулайфі в четвер, 19 жовтня, і обговорив "критичний" конфлікт між Ізраїлем і Хамас, повідомило CCTV.

Пекін "розбитий горем" через "різке погіршення гуманітарної ситуації, викликане конфліктом", сказав Чжай, закликавши "всі зацікавлені сторони зберігати спокій і проявляти стриманість".

"Катар має важливий вплив на палестинське питання", - зазначив представник Китаю, додавши, що Пекін "готовий підтримувати зв'язок і координацію з Катаром, щоб відігравати конструктивну роль у пом'якшенні нинішньої напруженої ситуації".

"Китай перебуває в процесі інтенсивного спілкування з відповідними сторонами в міжнародному співтоваристві з метою сприяння припиненню вогню і припинення бойових дій", - сказав Чжай, не уточнивши, з якими саме сторонами.

Нещодавно державний секретар США Ентоні Блінкен закликав Пекін використати свій вплив на Близькому Сході, щоб запобігти нападу інших держав чи недержавних утворень на Ізраїль.