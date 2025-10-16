Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Китай і КНДР ділять російський Далекий Схід – розвідка

16 жовтня 2025, 15:07
Фото: Служба зовнішньої розвідки
Зокрема Китай нарощує вплив економічно.
росія дедалі частіше "розраховується" з союзниками у війні проти України власними територіями. Не маючи ресурсів для розвитку найбільшого регіону країни – Далекосхідного федерального округу – москва відкриває шлях зовнішній експансії.
 
Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України. 
 
Китай нарощує вплив економічно. За прогнозами, обсяг його інвестицій у регіон у 2025 році може сягнути трильйона рублів. Утім, більшість угод стосуються торгівлі: інфраструктурних проєктів немає. За словами сенатора від Хабаровського краю Віктора Калашнікова, у 2024 році обсяг російсько-китайського товарообігу зріс на 5,5 млн тонн, а за перше півріччя 2025-го – ще на 36 %.
 
Водночас Китай проводить "повзучу" демографічну експансію. Від Владивостока до Уралу вже проживають до двох мільйонів китайців, і ця цифра зростає. Сприяють цьому пільги в межах російських ТОРів і запровадження безвізового режиму. Формуються анклави, де росіяни практично не працюють.
 
Паралельно москва залучає до освоєння регіону КНДР. За останній рік на Далекий Схід прибули понад 15 тисяч північнокорейських робітників, неофіційно – до 50 тисяч. російські компанії вже замовили ще 153 тисячі трудових контрактів. Робітники отримують мінімальну оплату, тоді як пхеньян заробляє до $500 млн щорічно.
 
Так виникає ситуація, коли дві ядерні держави одночасно зміцнюють позиції на території третьої. Китай формує економічну залежність, КНДР – трудову. Обидві країни вирішують власні проблеми за рахунок російських ресурсів.
 
У перспективі зростання китайської присутності й розширення північнокорейських трудових квот може створити конфлікт інтересів між партнерами. кремль ризикує втратити контроль над 40 % власної території – майже сім мільйонів квадратних кілометрів із населенням 7,9 млн осіб – перетворивши Далекий Схід на арену чужих стратегій.

 

