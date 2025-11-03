Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Китай може долучитися до врегулювання війни в Україні – Bloomberg

03 листопада 2025, 14:33
Китай може долучитися до врегулювання війни в Україні – Bloomberg
Фото: з вільного доступу
Після саміту Трамп заявив, що Вашингтон і Пекін домовилися "працювати разом, щоб вирішити конфлікт між росією та Україною".

Саміт між лідером Китаю Сі Цзіньпіном і президентом США Дональдом Трампом став одним із найрезонансніших за останні роки. Він вперше відкрив можливість для реального залучення Пекіна до врегулювання війни в Україні.

Про це повідомив радник китайського уряду Девід Даокуї Лі у коментарі Bloomberg.

За словами Лі, ця зустріч стала "історичною", адже Сполучені Штати фактично визнали Китай рівноправним партнером у переговорах. Він зазначив, що однією з ключових тем майбутніх "серйозних переговорів" стане саме ситуація в Україні.

"Серед усіх зустрічей між двома лідерами ця, мабуть, є найважливішою - справді історичною. Фундаментально найважливішим прогресом для обох сторін є визнання США Китаю рівноправним партнером для обговорення питань", - сказав Лі.

Після саміту Трамп заявив, що Вашингтон і Пекін домовилися "працювати разом, щоб вирішити конфлікт між росією та Україною". Хоча деталі домовленостей поки невідомі, експерти вважають, що участь Китаю може суттєво вплинути на дипломатичний контекст навколо війни.

Зустріч також завершилася оголошенням однорічного торговельного перемир’я та домовленостями щодо мит і контролю експорту критично важливих мінералів. Утім, за оцінками аналітиків, головна інтрига - можливе залучення Китаю до врегулювання безпекових питань, зокрема щодо України.

У Пекіні, за словами Лі, після саміту спостерігається "помітний ентузіазм", а публікація глави адміністрації Сі Цзіньпіна Цай Ці, де йдеться про "проактивне управління міжнародним простором", свідчить про зростання впевненості Китаю у власній глобальній ролі.

Водночас США сигналізують про прагнення зменшити залежність від Китаю в стратегічних галузях і продовжують об’єднувати союзників на тлі війни росії проти України.

КитайДональд ТрампСі Цзіньпінвійна в Україні

