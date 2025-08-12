Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Китай планує добиватись миру в Україні власним шляхом – лідер КНР

12 серпня 2025, 15:07
Китай планує добиватись миру в Україні власним шляхом – лідер КНР
Сі Цзіньпін також підкреслив, що країни глобального Півдня повинні працювати спільно для підтримки міжнародної справедливості та законності,
Китай має намір посилювати роль "Групи друзів миру" для політичного вирішення війни рф проти України.
 
Про це заявив Сі Цзіньпін під час розмови з президентом Бразилії Лулою да Сілвою, повідомляє прес-службу МЗС Китаю.
 
"Китай та Бразилія мають продовжувати спільно вирішувати глобальні проблеми, забезпечити успіх Конференції ООН зі зміни клімату в Белені та зміцнювати роль "Групи друзів миру" у просуванні політичного вирішення української кризи", - зазначив Сі Цзиньпін.
 
Він також підкреслив, що країни глобального Півдня повинні працювати спільно для підтримки міжнародної справедливості та законності, дотримання основних норм, що регулюють міжнародні відносини, та захисту законних прав та інтересів країн, що розвиваються.
 
Раніше Китай заявляв про свою нібито нейтральну позицію щодо війни в Україні. Пекін надавав Україні гуманітарну допомогу. При цьому Китай тісно співпрацює з росією у сфері торгівлі. Китайські компанії постачають москві товари подвійного значення.

 

Китайвійна в Україніросія окупанти

