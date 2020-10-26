Китай протестує на COVID-19 майже п'ять мільйонів жителів міста Кашгар після нового спалаху

Про це пише "Громадське" з посиланням BBC.

Своє тестування на материковій частині Китаю уряд проводив останні 10 днів. Перше зараження у місті підтвердили у жінки, яка працювала на швейній фабриці в окрузі міста.

Станом на неділю, 25 жовтня, тестування на COVID-19 вже пройшли 2,8 мільйона жителів Кашгару. Решта має здати обов'язковий тест протягом двох днів.

У провінції Сіньцзянь проживає в основному мусульманська уйгурська громада Китаю, яку, за словами правозахисних організацій, жорстко контролює уряд Пекіну. Так, у місті були закриті школи, а жителям не дозволялось виїжджати з міста без негативного результату тестування.

Нагадаємо, що раніше Китай вакцинував неперевіреним препаратом студентів, які виїжджали за кордон