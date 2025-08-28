Китай прийняв перший вантаж СПГ із підсанкційного проєкту "Арктик СПГ-2" – Bloomberg

Проєкт "Арктик СПГ-2" — ключовий для планів рф потроїти експорт СПГ до 2030 року та вийти на нові газові ринки.

Танкер з вантажем скрапленого природного газу з експортного об'єкта в росії, який перебуває під санкціями США, вперше пришвартувався в китайському терміналі. Це черговий крок москви з розширення поставок палива в Азію.

Про це повідомляє Bloomberg.

Судно Arctic Mulan, яке перевозить паливо з підсанкційного заводу "Арктик СПГ-2" на півночі росії, в четвер, 28 серпня, пришвартувалося в терміналі СПГ в Бейхаї, згідно з даними відстеження суден.

Минулого літа "Арктик СПГ-2" виробив вісім партій вантажу, але в жовтні був змушений призупинити роботу, оскільки не міг знайти покупців, а також через сезонне накопичення льоду навколо об'єкта. Натомість судна вивантажили паливо на сховища в рф. На початку червня танкер Arctic Mulan завантажив партію СПГ зі сховища на сході росії.

Проєкт "Арктик СПГ-2", санкції проти якого запроваджено адміністрацією колишнього президента США Джо Байдена, почав експортувати паливо на суднах тіньового флоту минулого року, але жодне з суден ще не пришвартовувалося в імпортному терміналі, оскільки покупці побоювалися відплати з боку Штатів.

"Арктик СПГ-2", "очолюваний" російською компанією "Новатек", є ключовим для планів рф потроїти експорт СПГ до 2030 року і вийти на нові газові ринки після різкого падіння поставок трубопроводами основним традиційним покупцям в Європі.