Китай стає головним покупцем російської нафти після падіння імпорту Індії — Bloomberg

19 серпня 2025, 13:12
Китай стає головним покупцем російської нафти після падіння імпорту Індії — Bloomberg
Фото: з вільного доступу
Китайські нафтопереробники збільшили закупівлі російської нафти Urals.

На тлі санкцій США Китай став ключовим покупцем російської нафти. Індія ж скоротила імпорт майже втричі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Китайські нафтопереробники збільшили закупівлі російської нафти Urals, скориставшись падінням імпорту з боку Індії. За даними Kpler, у серпні поставки Urals до Китаю досягли майже 75 тисяч барелів на добу. Це вдвічі вище середнього рівня з початку року.

Водночас експорт до Індії знизився до 400 тисяч барелів на добу проти 1,18 млн раніше. Експерти зазначають, що НПЗ Китаю перебувають у вигіднішому становищі для закупівель російської нафти порівняно з індійськими компаніями.

США посилили торговий тиск на Індію, запровадивши додаткові мита на імпорт індійських товарів. Президент Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не стане поки що підвищувати тарифи на Китай, посилаючись на прогрес у переговорах із владіміром путіним.

Різні підходи до Індії та Китаю відкрили китайським компаніям можливість активно закуповувати російську нафту. Водночас у Білому домі назвали закупівлі Індією "опортуністичними та руйнівними".

За даними Energy Aspects, китайські НПЗ уже придбали від 10 до 15 партій Urals на жовтень і листопад, що вище звичайних обсягів. При цьому ціна на сорт зберігає премію в 1 долар до Brent, що робить його конкурентним.

Наразі біля берегів Китаю перебувають два танкери з російською нафтою, чекаючи розвантаження. Йдеться про судна Georgy Maslov і Zenith, кожне з яких здатне перевозити близько мільйона барелів.

Індійські переробники поки залишаються осторонь і не поспішають збільшувати закупівлі. Експерти вважають, що надлишок російських обсягів може призвести до нових знижок для пошуку покупців.

За словами аналітиків, без китайських закупівель Росія могла б зіткнутися з падінням цін на Urals. Таким чином, саме Китай стає головним чинником стабілізації російського експорту.

Незважаючи на дипломатичні зусилля США щодо завершення війни в Україні, глобальний ринок нафти і газу навряд чи сильно зміниться. Санкції та переорієнтація поставок уже кардинально змінили енергетику, а Європа майже відмовилася від російських ресурсів.

За оцінками Міжнародного енергетичного агентства, 2025 року пропозиція нафти перевищить попит на 1,76 млн барелів на добу, а 2026 року - вже на 3 млн. Це знижує вплив будь-яких короткострокових коливань, пов'язаних із поставками росії.

