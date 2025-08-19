Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Китай відреагував на зустріч у Білому домі

19 серпня 2025, 16:09
Китай відреагував на зустріч у Білому домі
Фото: з вільного доступу
Пекін заявив про підтримку зусиль, спрямованих на завершення війни та встановлення миру.
У Китаї прокоментували зустріч Дональда Трампа із Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. 
 
Про це заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, пише Укрінформ.
 
"Китай завжди вважав діалог та переговори єдиним можливим способом вирішення "української кризи". Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на досягнення миру", - зазначила вона.
 
Речниця зауважила, що в українському питанні позиція Китаю є послідовною та чіткою.
 
"Ми продовжуватимемо сприяти мирним переговорам та політичному завершенню кризи", - підсумувала Мао Нін. 
