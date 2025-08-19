Китай відреагував на зустріч у Білому домі

Пекін заявив про підтримку зусиль, спрямованих на завершення війни та встановлення миру.

У Китаї прокоментували зустріч Дональда Трампа із Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.

Про це заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, пише Укрінформ.

"Китай завжди вважав діалог та переговори єдиним можливим способом вирішення "української кризи". Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на досягнення миру", - зазначила вона.

Речниця зауважила, що в українському питанні позиція Китаю є послідовною та чіткою.

"Ми продовжуватимемо сприяти мирним переговорам та політичному завершенню кризи", - підсумувала Мао Нін.