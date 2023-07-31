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ПОЛІТИКА

Китай введе обмеження на експорт безпілотників на тлі ескалації напруженості у відносинах зі США – Reuters

31 липня 2023, 16:12
Китай введе обмеження на експорт безпілотників на тлі ескалації напруженості у відносинах зі США – Reuters
Фото: Telegram Україна сьогодні
Китай має велику промисловість із виробництва дронів і експортує її на кілька ринків, включно зі США.

Китай запровадить контроль над експортом деяких дронів і пов'язаного з ними обладнання, щоб це не можна було використовувати в бойових діях.

Про це заявило Міністерство торгівлі Китаю, повідомляє Reuters.

Відомство пояснило, що обмеження на обладнання, включно з деякими двигунами для дронів, лазерами, засобами зв'язку та системами захисту від дронів, набудуть чинності 1 вересня.

"Заходи контролю також торкнуться деяких споживчих дронів, і жодні цивільні безпілотники не можуть бути експортовані для військових цілей" - йдеться в заяві представника Мінторгівлі Китаю.

Зазначається, що такий крок Китаю свідчить про демонстрацію позиції відповідальної великої країни, реалізацію ініціатив у сфері глобальної безпеки та підтримання миру в усьому світі.

За словами представника, влада повідомила відповідні країни та регіони.

Reuters пише, що такий крок відбувається на тлі ескалації напруженості у відносинах зі США через доступ до технологій. Китай має велику промисловість із виробництва дронів і експортує її на кілька ринків, включно зі США.

Американські законодавці заявили, що понад 50% дронів, що продаються у США, виробляються китайською компанією DJI, і вони є найпопулярнішими дронами, які використовують служби громадської безпеки.

Обмеження на експорт дронів відбулося після того, як Китай оголосив минулого місяця про контроль за експортом деяких металів. Їх використовують у виробництві мікросхем.

Компанія DJI заявила, що завжди суворо дотримується і забезпечує дотримання законів і правил країн або регіонів, у яких вона працює, включно з нормативними вимогами Китаю щодо експортного контролю.

"Ми ніколи не розробляли і не виробляли продукти та обладнання для військового використання, а також ми ніколи не продавали наші продукти для використання у військових конфліктах або війнах у будь-якій країні", - додав виробник дронів.

Раніше Міністерство торгівлі Китаю заявляло, що західні ЗМІ поширюють "необґрунтовані звинувачення" в тому, що Китай експортує безпілотники для участі в бойових діях в Україні. Там додали, що продовжать посилювати експортний контроль над дронами.

Китай став тісніше підтримувати зв'язки з рф після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Зокрема, Пекін відмовився приєднатися до санкцій, введених США проти кремля.

Зазначимо, що Сполучені Штати неодноразово застерігали Китай від надання рф допомоги у війні проти України або сприяння в ухиленні від санкцій. Видання Politico повідомляло, що росія імпортувала з Китаю дронів у 30 разів більше, ніж Україна.

Раніше повідомлялось, що президент США Джо Байден збирається підписати указ про обмеження критично важливих американських технологічних інвестицій у Китай. Він планує це зробити до середини серпня.

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