Китай ввів санкції проти двох литовських банків у відповідь на обмеження ЄС

Проте ці європейські установи і так не вели діяльність в Китаї.

Пекін ввів санкції проти двох литовських банків: UAB Urbo Bankas та AB Mano Bankas, у відповідь на європейські обмеження проти китайських фінустанов, пов’язаних із підтримкою рф.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

У заяві Міністерства торгівлі Китаю від 13 серпня йдеться, що юридичним і фізичним особам у КНР забороняється здійснювати будь-які транзакції та співпрацю з двома банками.

"Ми очікуємо, що Євросоюз цінуватиме свої відносини з Китаєм, виправить свої помилки і припинить шкодити нашим інтересам", - йдеться в окремому коментарі китайського відомства.

У відповідь на санкції гендиректор UAB Urbo Bankas Маріус Арлаускас заявив, що банк не веде жодної діяльності в Китаї, тому цей крок не вплине на його роботу.

Схожу заяву оприлюднив і AB Mano Bankas, вказавши на відсутність активної присутності в КНР. Реакція Єврокомісії Речник Європейської комісії Олоф Гілл зазначив, що Брюссель вивчить китайські обмеження після їхнього офіційного затвердження.

За його словами, ЄС вже веде діалог із Пекіном і "відкритий до пошуку взаємоприйнятного рішення". Контекст Обидва банки базуються в Литві, країні, чия політика щодо Китаю останніми роками загострилася.

Зокрема, у 2024 році Вільнюс вислав трьох співробітників посольства КНР, назвавши їх "неакредитованими". Китай не пояснив, чому обрав саме ці банки для санкцій, однак рішення могло бути частково політичним.

Пекін заперечує звинувачення у військовій підтримці росії, наполягаючи, що займає "неупереджену позицію" щодо війни в Україні.

Майже місяць тому ЄС вперше запровадив санкції проти китайських банків за допомогу росії.