Головне митне управління Китаю оголосило, що від сьогодні призупиняє імпорт всіх японських морепродуктів у відповідь на початок скидання Японією в море очищеної радіоактивної води з пошкодженої атомної електростанції "Фукусіма-1".

Про це пише Головне митне управління Китаю.

Китайська митниця дуже стурбована ризиком радіоактивного забруднення японських харчових і сільськогосподарських продуктів, які експортуються до Китаю.

"Відповідно до вимог нормативно-правових актів Китаю, а також положень Угоди про виконання санітарних і фітосанітарних заходів Світової організації торгівлі, Головне митне управління вирішило вжити надзвичайних заходів щодо морепродуктів походженням із Японії і повністю призупинити їх імпорт, починаючи з 24 серпня включно", - зазначили в китайському управлінні.

В митниці пообіцяли продовжувати моніторинг ситуації навколо скидання Японією забрудненої радіоактивними елементами води в море та динамічно коригувати заходи у відповідь, аби забезпечити безпеку продуктів харчування і запобігти ризикам для здоров’я громадян Китаю.