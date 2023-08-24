Китай зупинив ввезення всіх морепродуктів з Японії через скидання води з АЕС
Про це пише Головне митне управління Китаю.
Китайська митниця дуже стурбована ризиком радіоактивного забруднення японських харчових і сільськогосподарських продуктів, які експортуються до Китаю.
"Відповідно до вимог нормативно-правових актів Китаю, а також положень Угоди про виконання санітарних і фітосанітарних заходів Світової організації торгівлі, Головне митне управління вирішило вжити надзвичайних заходів щодо морепродуктів походженням із Японії і повністю призупинити їх імпорт, починаючи з 24 серпня включно", - зазначили в китайському управлінні.
В митниці пообіцяли продовжувати моніторинг ситуації навколо скидання Японією забрудненої радіоактивними елементами води в море та динамічно коригувати заходи у відповідь, аби забезпечити безпеку продуктів харчування і запобігти ризикам для здоров’я громадян Китаю.Нагадаєамо, що сьогодні Японія почала скидати в море очищену радіоактивну воду з АЕС.