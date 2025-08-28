Китайські нафтові гіганти переходять від бензину до альтернативного палива

Керівники компаній пояснюють, що падіння попиту на бензин і дизельне паливо пов’язане з швидкою електрифікацією транспорту та розвитком альтернативних видів палива, таких як природний газ.

Китайські нафтові гіганти PetroChina та Sinopec оголосили про перехід від традиційного бензину та дизеля до виробництва альтернативного палива та високоякісної хімії на тлі падіння попиту та збитків.

Про це повідомляє Bloomberg.

Протягом минулого тижня державні нафтові компанії Китаю PetroChina та Sinopec відзвітували про значне падіння прибутків у першому півріччі через здешевлення нафти на світових ринках та скорочення внутрішнього попиту на викопне паливо.

Наприклад, Sinopec за підсумками першого півріччя 2025 року Sinopec зафіксував падіння чистого прибутку на 36%, що стало наслідком скорочення операційного прибутку на 59% у основному нафтопереробному сегменті та збільшення збитків у хімічному підрозділі.

PetroChina показала дещо кращі результати, оскільки менше залежить від цих сегментів, але загальний спад нафтопереробки у неї склав 19% порівняно з минулим роком.

Керівники компаній пояснюють, що падіння попиту на бензин і дизельне паливо пов’язане з швидкою електрифікацією транспорту та розвитком альтернативних видів палива, таких як природний газ.

Так, за словами фінансового директора PetroChina Вана Хуа, споживання бензину у другій половині року "зіткнеться з досить великим тиском".

У відповідь на ці виклики PetroChina і Sinopec планують модернізувати виробництво, переключаючи частину ресурсів з традиційного палива на альтернативні види палива та високоякісні хімічні продукти. Така стратегія дозволить зменшити збитки від збиткових сегментів і розширити присутність компаній у прибуткових нішах енергетики та хімічної промисловості.

Експерти відзначають, що нафтопереробна галузь Китаю наразі переживає критичний момент: традиційне транспортне паливо досягло піку попиту, а швидка електрифікація автомобілів, вантажівок і поїздів робить модернізацію та інновації необхідністю для виживання компаній.

Плановані зміни включають розширення виробництва спеціалізованих хімічних продуктів, а також розвиток технологій альтернативного палива, що має забезпечити китайській нафтопереробній промисловості стабільність та конкурентоспроможність у найближчі роки.