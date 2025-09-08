Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Латвія готує удар по бізнесу, що працює на росію

08 вересня 2025, 20:43
Латвія готує удар по бізнесу, що працює на росію
Фото: з вільних джерел
Міністерство закордонних справ вже розробило відповідний проєкт рішення, який найближчим часом планують розглянути в уряді.

У Латвії готують національний санкційний режим, спрямований проти компаній, що сприяють війні росії проти України.

Про це повідомляє портал Delfi.

Міністерство закордонних справ Латвії розробило проєкт урядового рішення щодо запровадження обмежень для компаній, які прямо або опосередковано допомагають російській воєнній машині.

У відомстві зазначили, що такі повноваження уряду передбачені законом про міжнародні та національні санкції. Санкції можуть бути введені на підставі постанови Кабінету міністрів і стосуватимуться конкретних юридичних осіб.

Проєкт рішення планують розглянути вже найближчим часом.

Водночас МЗС поки не розголошує ані подробиць документу, ані переліку компаній, які можуть першими потрапити під обмеження.

Раніше Латвія оголосила про депортацію понад 800 росіян.

 

