Латвія може заборонити екскурсійні поїздки до росії і білорусі

13 серпня 2025, 14:03
Латвія може заборонити екскурсійні поїздки до росії і білорусі
Фото: bvg.de/de
Йдеться про разові поїздки, наприклад, на екскурсії, культурні заходи або спортивні змагання.

Латвія планує з 15 жовтня запровадити заборону на нерегулярні автобусні перевезення пасажирів до рф та бр. 

Про це повідомляє LSM.

Ініціативу висунуло Міністерство зв’язку Латвії. У разі її схвалення урядовим розпорядженням, прикордонна служба з 15 жовтня не пропускатиме автобуси з нерегулярними перевезеннями через пункти перетину кордону в Патернієкі, Гребнево та Терехово. 

Йдеться про разові поїздки, наприклад, на екскурсії, культурні заходи або спортивні змагання. 

Нерегулярні пасажирські перевезення це разові рейси за попередньо погодженим маршрутом, які не є частиною регулярного сполучення. Зазвичай вони здійснюються для поїздок на екскурсії, концерти, у театри, на спортивні події, співочі свята тощо. 

В уряді пояснюють ініціативу зростанням пасажиропотоку до росії та білорусі, що, на думку влади, створює додаткові ризики для безпеки на зовнішньому кордоні країни. Щоб обмеження набули чинності, проєкт рішення ще має затвердити уряд.

 

ЛатвіяекскурсіїРосіяБілорусь

