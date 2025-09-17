Латвія передала Україні нову партію бронетранспортерів Patria

А також інше військове обладнання в межах подальшої підтримки Збройних сил у боротьбі проти російської агресії.

Міністр оборони Андріс Спрудс зазначив, що Рига й надалі підтримуватиме Україну "стільки, скільки буде потрібно".

Про це повідомило Міністерство оборони Латвії.

Він висловив переконання, що передані бронетранспортери допоможуть українським військовим ефективніше протидіяти російським окупантам.

"Це не лише внесок у захист України, а й можливість випробувати бронетехніку, виготовлену в Латвії, у реальних бойових умовах. Це посилить нашу оборонну промисловість", - наголосив міністр.

У межах допомоги Україна отримає 42 бронетранспортери Patria 6x6 і додаткове обладнання (деталі якого не розголошуються з міркувань безпеки).

Водночас у латвійському Міноборони підкреслили, що передача техніки не вплине на обороноздатність самої Латвії та не зменшить бойові можливості її національних збройних сил.