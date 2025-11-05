Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Латвія тимчасово заморозила вихід зі Стамбульської конвенції

05 листопада 2025, 17:53
Фото: gorod.lv
Парламент Латвії постановив залишити рішення про вихід із Стамбульської конвенції на наступний склад Сейму.

Парламент Латвії 5 листопада ухвалив рішення відкласти вихід країни зі Стамбульської конвенції на невизначений термін.

Про це інформує портал латвійського Радіо і телебачення LSM.lv

Це рішення було прийняте на позачерговому засіданні після того, як президент Едгарс Рінкевичс доручив повторно розглянути законопроєкт. На думку президента, остаточне рішення з цього питання має ухвалити наступний склад Сейму, тому нинішній парламент постановив залишити питання відкритим.

Спочатку Комісія з закордонних справ, а потім і весь парламент погодилися встановити термін подання пропозицій для повторного розгляду до 1 листопада 2026 року. Вибори до Сейму заплановані на 3 жовтня 2026 року.

Відкладення розгляду закону робить його долю невизначеною, оскільки наступний Сейм не зобов’язаний розглядати законопроєкти, що не були завершені попереднім складом.

Якщо новий склад парламенту захоче повернутися до законопроєкту, не менше п’яти депутатів мають подати відповідну пропозицію, а більшість Сейму повинна її підтримати. У такому випадку законопроєкт проходить перше читання фактично з нуля.

Законодавство Латвії також не встановлює конкретних термінів для повторного розгляду законів, повернутих президентом, що додатково ускладнює прогнозування подальшої долі законопроєкту.

Зазначимо, що 5 днів тому Сейм Латвії проголосував за вихід із Стамбульської конвенції.

 

