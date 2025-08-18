Лідер угорської опозиції вимагає від росії гарантій невтручання у вибори

Партія Мадяра значно випереджає Орбана в опитуваннях.

Лідер угорської опозиції Петер Мадяр попросив у росії гарантій утримання від втручання в політику Угорщини. За його словами, без поваги до суверенітету його країни можливості для змістовної співпраці з москвою не буде.

Про це пише Reuters.

"Я вимагаю чітких гарантій, що російська федерація утримається від будь-яких дій, які можна було б розцінити як втручання у внутрішню політику Угорщини, включаючи дезінформаційні кампанії, кібероперації або залякування політиків і громадян", — заявив Мадяр.

Напередодні Служба зовнішньої розвідки росії (СЗР) опублікувала заяву, в якій назвала Мадяра лояльним до "глобалістських еліт". У москві стверджують, що Єврокомісія розглядає можливість "зміни режиму в Будапешті".

Партія Мадяра "Тиса" значно випереджає партію Віктора Орбана "Фідес" в опитуваннях громадської думки. Вибори в Угорщині мають відбутись у квітні. Лідер угорської опозиції опублікував відкритого листа до посла росії в Угорщині, в якому запитав, який був очікуваний ефект від заяви СЗР.

Мадяр раніше заявляв, що прагнутиме "прагматичних відносин" з москвою, яка постачає його країні більшу частину енергії, а також бере участь у розширенні атомної електростанції "Пакш". Нині він заявив, що заява СЗР показує намір росії безпосередньо втрутитися, щоб вплинути на виборців в Угорщині.

"Суверенітет Угорщини та недоторканність наших демократичних процесів не підлягають обговоренню. Дотримання цих принципів є мінімальною вимогою для будь-якої змістовної двосторонньої співпраці між нашими країнами", — заявив Мадяр.

Нагадаємо, в Угорщині розгорівся гучний скандал після того, як незалежний депутат Акош Хадхазі оприлюднив фотографії недобудованого маєтку прем’єр-міністра Віктора Орбана у Хатванпусті. Світлини показують розкішний комплекс із пальмовим садом, приватним зоопарком, фонтанами та навіть підземним коридором, що викликало обурення серед громадськості та медіа.