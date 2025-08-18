Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Лідер угорської опозиції вимагає від росії гарантій невтручання у вибори

18 серпня 2025, 16:21
Лідер угорської опозиції вимагає від росії гарантій невтручання у вибори
Фото: Getty Images
Партія Мадяра значно випереджає Орбана в опитуваннях.

Лідер угорської опозиції Петер Мадяр попросив у росії гарантій утримання від втручання в політику Угорщини. За його словами, без поваги до суверенітету його країни можливості для змістовної співпраці з москвою не буде.

Про це пише Reuters.

"Я вимагаю чітких гарантій, що російська федерація утримається від будь-яких дій, які можна було б розцінити як втручання у внутрішню політику Угорщини, включаючи дезінформаційні кампанії, кібероперації або залякування політиків і громадян", — заявив Мадяр.

Напередодні Служба зовнішньої розвідки росії (СЗР) опублікувала заяву, в якій назвала Мадяра лояльним до "глобалістських еліт". У москві стверджують, що Єврокомісія розглядає можливість "зміни режиму в Будапешті".

Партія Мадяра "Тиса" значно випереджає партію Віктора Орбана "Фідес" в опитуваннях громадської думки. Вибори в Угорщині мають відбутись у квітні. Лідер угорської опозиції опублікував відкритого листа до посла росії в Угорщині, в якому запитав, який був очікуваний ефект від заяви СЗР.

Мадяр раніше заявляв, що прагнутиме "прагматичних відносин" з москвою, яка постачає його країні більшу частину енергії, а також бере участь у розширенні атомної електростанції "Пакш". Нині він заявив, що заява СЗР показує намір росії безпосередньо втрутитися, щоб вплинути на виборців в Угорщині.

"Суверенітет Угорщини та недоторканність наших демократичних процесів не підлягають обговоренню. Дотримання цих принципів є мінімальною вимогою для будь-якої змістовної двосторонньої співпраці між нашими країнами", — заявив Мадяр.

Нагадаємо, в Угорщині розгорівся гучний скандал після того, як незалежний депутат Акош Хадхазі оприлюднив фотографії недобудованого маєтку прем’єр-міністра Віктора Орбана у Хатванпусті. Світлини показують розкішний комплекс із пальмовим садом, приватним зоопарком, фонтанами та навіть підземним коридором, що викликало обурення серед громадськості та медіа.

вибориУгорщинаВіктор Орбанросія загрозаПетер Мадяр

Останні матеріали

Мир – не лише припинення бойових дій. Трамп не є тим миротворцем, яким він себе вважає – Іво Даалдер
Політика
Мир – не лише припинення бойових дій. Трамп не є тим миротворцем, яким він себе вважає – Іво Даалдер
Переклад iPress – 18 серпня 2025, 16:18
Зміна правил гри або ж пастка? Чи зможе Європа скористатися своїм стратегічним моментом – Фредерік Кемпе
Зміна правил гри або ж пастка? Чи зможе Європа скористатися своїм стратегічним моментом – Фредерік Кемпе
Переклад iPress – 18 серпня 2025, 11:42
Угода про знищення України. Європа незабаром буде змушена зробити вибір – Філліпс О'Брайен
Політика
Угода про знищення України. Європа незабаром буде змушена зробити вибір – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 серпня 2025, 09:27
Саміт дурнів. Аляска – найкраще місце в світі для ліквідації когось із лідерів – Ендрю Таннер
Політика
Саміт дурнів. Аляска – найкраще місце в світі для ліквідації когось із лідерів – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 15 серпня 2025, 11:00
Вибір Польщі: єдність чи небезпека. Країна небезпечно розділена в час, коли загрози зростають – Мацей Буковський
Політика
Вибір Польщі: єдність чи небезпека. Країна небезпечно розділена в час, коли загрози зростають – Мацей Буковський
Переклад iPress – 15 серпня 2025, 07:17
Китайська тінь над війною в Україні. Як Пекін вчиться перемагати, не вступаючи в бій – Девід Петреус та Клара Калудерович
Політика
Китайська тінь над війною в Україні. Як Пекін вчиться перемагати, не вступаючи в бій – Девід Петреус та Клара Калудерович
Переклад iPress – 14 серпня 2025, 12:12
Кінець епохи ядерного скальпеля. Як змінюється стратегія росії і що це означає для НАТО та України
Політика
Кінець епохи ядерного скальпеля. Як змінюється стратегія росії і що це означає для НАТО та України
Переклад iPress – 14 серпня 2025, 00:23
Мораторій, якого не було. Остання афера росії з ракетами середньої дальності – Фабіян Гоффманн
Політика
Мораторій, якого не було. Остання афера росії з ракетами середньої дальності – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 16:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється