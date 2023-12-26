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лукашенко заявив, що всю російську ядерну зброю доставили до білорусі на початку жовтня

26 грудня 2023, 10:57
лукашенко заявив, що всю російську ядерну зброю доставили до білорусі на початку жовтня
Фото з вільного доступу
Вона у "хорошому стані", запевнив білоруський диктатор.

Білоруський диктатор олександр лукашенко заявив, що вся ядерна зброя з росії, яку планували відправити до білорусі, вже доставлена "в хорошому стані" на початку жовтня цього року.

Про це повідомляє білоруське ЗМІ Zerkalo.

"Давно. Я ж казав уже, коли закінчилася доставка  російської ядерної зброї. Ще у вересні або в жовтні. На початку жовтня остання. Все на своїх місцях у хорошому стані", - зазначив лукашенко.

Відповідаючи на запитання, коли відбудуться найближчі військові навчання, він заявив: "Щодня вчимося. Навіть колишні "вагнерівці", які у нас залишились, працюють сьогодні у нас у підрозділах, передають досвід".  

ядерна зброяЛукашенковійна в Україніросія окупанти

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