лукашенко знову погрожує ворогам і обіцяє за рік мати зброю для сучасної війни

білоруський диктатор навіть натякнув на можливість застосування ядерної зброї.

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко заявив, що приблизно за рік країна матиме “все в повному обсязі” для ведення сучасної війни.

Про це повідомляє БелТа з посиланням на заяву лукашенка під час поїздки до Брестської області.

“Досвід сучасної війни повністю нами засвоєний. До середини майбутнього року ми матимемо все в повному обсязі, що нам необхідно: зв'язок, розвідка, безпілотники, ударні зокрема, активний захист... Але, обороняючись, ми це будемо робити активно. Щоб у будь-який момент перейти в наступ, якщо буде необхідність”, — сказав білоруський диктатор.

Водночас лукашенко натякнув на можливість застосування ядерної зброї для завдання “непоправної шкоди” ворогу.

“Ми не говоримо про потужнішу зброю, яка сьогодні у нас є, для того, щоб показати свою міць і завдати супротивникові неприйнятних збитків. Ми не купуватимемо тисячі танків, але у нас завжди є можливість завдати неприйнятної шкоди. Тобто, перш ніж нападати на білорусь, він подумає, що відповідь буде такою, що для них неприйнятна”, — заявив лукашенко.