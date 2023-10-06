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лукашенко знову погрожує ворогам і обіцяє за рік мати зброю для сучасної війни

06 жовтня 2023, 17:53
лукашенко знову погрожує ворогам і обіцяє за рік мати зброю для сучасної війни
Олексаендр Лукашенко. Фото: bloomberg.com
білоруський диктатор навіть натякнув на можливість застосування ядерної зброї.

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко заявив, що приблизно за рік країна матиме “все в повному обсязі” для ведення сучасної війни.

Про це повідомляє БелТа з посиланням на заяву лукашенка під час поїздки до Брестської області.

Досвід сучасної війни повністю нами засвоєний. До середини майбутнього року ми матимемо все в повному обсязі, що нам необхідно: зв'язок, розвідка, безпілотники, ударні зокрема, активний захист... Але, обороняючись, ми це будемо робити активно. Щоб у будь-який момент перейти в наступ, якщо буде необхідність”, — сказав білоруський диктатор. 
 
Водночас лукашенко натякнув на можливість застосування ядерної зброї для завдання “непоправної шкоди” ворогу. 
 
Ми не говоримо про потужнішу зброю, яка сьогодні у нас є, для того, щоб показати свою міць і завдати супротивникові неприйнятних збитків. Ми не купуватимемо тисячі танків, але у нас завжди є можливість завдати неприйнятної шкоди. Тобто, перш ніж нападати на білорусь, він подумає, що відповідь буде такою, що для них неприйнятна”, — заявив лукашенко. 
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