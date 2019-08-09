Луценко: Росія зараз розігруватиме карту образи Нідерландів на Україну

Звичайно, цю карту образи голландського суспільства (ним же створену) буде розігрувати Путін і його підспівувачі в Європі. Їхня ціль – зняти санкції ЄС проти РФ, які були введені саме після збиття МН17. Протидія цьому – завдання вищого керівництва держави і МЗС

Колишній генпрокурор Юрій Луценко вважає, що РФ буде розігрувати карту образи з боку Нідерландів на Україну через видачу Росії підозрюваного у справі МН17 Володимира Цемаха.

"…Я мав декілька розмов про нього (Цемаха – Ред.) і з голландськими колегами по міжнародній слідчій групі, і з президентом та його командою. Для всіх, хто шепоче чи кричить про зраду, хочу сказати: українська сторона відклала обмін і зробила (вже після моєї відставки) все можливе в ситуації, яка склалася. Допит Цемаха відбувся. Від угоди зі слідством він відмовився. Видати його Нідерландам ми не маємо права через положення Конституції. Судити його голландці зможуть так само, як з березня 2020 судитимуть перших чотирьох підозрюваних – заочно", - написав Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.

Луценко вважає, що ситуація з Цемахом не могла "зупиняти визволення українців, деякі з яких роками мужньо протистояли Кремлю".

Він додав, що як генпрокурор організовував юридичну підготовку при двох останніх обмінах – 74 українці на 306 в грудні 2017 року і 35 на 35 у суботу.

За його словами, обмін полонених і в’язнів Кремля – це не тільки напруження прокурорської і судової системи, але й максимальне моральне напруження.

"Як видати Гаджиєва, який вбив 7 наших і 8 поранив? Чи Прасолову, яка підірвала офіцера СБУ. Або як віддати підозрюваного Нідерландами в організації збиття МН17 Цемаха? Для мене відповідь очевидна – це війна. І обмін наших бійців на солдатів агресора чи підконтрольних їм сепаратистів – не ганьба і не зрада. Визволення наших – священний обов‘язок держави", - наголосив ексгенпрокурор.

Нагадаємо, що прокуратура Нідерландів звернулася до Російської Федерації із проханням про екстрадицію Володимира Цемаха, якого підозрює в причетності до катастрофи малайзійського Boeing рейсу MH17 на Донбасі у 2014 році.

Раніше, міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок у листі парламентаріям заявив, що уряд "глибоко шкодує" про передачу Цемаха Росії - для його допиту Україні довелося затримати обмін, який планували закінчити до кінця серпня. Тепер же він виявився недоступний для слідства у справі про збитий MH17, писав Блок.

Прокуратура Нідерландів поки не коментувала інформації.

Після здійсненого обміну засудженими та ув'язненими між Києвом і Москвою, президент України Володимир Зеленський заявив, що Володимира Цемаха перед відправкою до Росії допитали голландські слідчі. Також український лідер побоювався, що через це обмін ув'язненими міг не відбутися.