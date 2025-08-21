Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Литва частково закрила повітряний простір біля білорусі

21 серпня 2025, 17:24
Фото: news.mail.ru
Обмеження діятимуть до 1 жовтня з можливістю продовження у разі збереження загроз безпеці.

З наближенням масштабних військових навчань "Запад-2025" Литва закрила частину свого повітряного простору вздовж кордону з білоруссю.

Про це повідомляє литовський мовник LRT, цитуючи Міністерство національної оборони Литви.

Рішення про закриття повітряного простору було прийняте Міністерством транспорту і комунікацій після запиту головнокомандувача Збройних сил країни.

"Це зроблено з урахуванням ситуації з безпекою та загроз для суспільства, зокрема ризиків для цивільної авіації через можливі порушення повітряного простору безпілотними літальними апаратами. Також це необхідно для створення умов, що дозволяють литовським військовим виконувати свої законні завдання у мирний час у відповідь на такі порушення", - йдеться в офіційному коментарі міністерства.

Закриття частини повітряного простору на кордоні почалося минулої середи. За інформацією Агентства транспортної компетенції, польоти в обмеженій зоні можливі лише у виняткових випадках і за дозволом головнокомандувача Збройних сил Литви.

Заборона на польоти у цій прикордонній зоні діятиме до 1 жовтня. У міністерстві заявили, що цей термін можуть продовжити, якщо загроза від безпілотних літальних апаратів, які порушують повітряний простір Литви, не зменшиться.

Загальна протяжність литовсько-білоруського кордону становить 679 кілометрів, проте точний розмір закритої частини повітряного простору не уточнюється.

 
