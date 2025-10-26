Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Литва хоче обмежити транзити у Калініград

26 жовтня 2025, 14:20
Литва хоче обмежити транзити у Калініград
Фото: news.mail.ru
Уряд повинен запропонувати способи реагування, зазначили в адміністрації президента Литви.
Через загрозу контрабандних метеокуль з білорусі президент Гітанас Науседа пропонує обмежити транзит до Калінінграда та закрити кордон з білоруссю на триваліший період.
 
Про це пише LRT.
 
"Президент розглядає інциденти останніх днів та перебої в роботі аеропорту як гібридну атаку проти Литви, на яку необхідно реагувати як симетричними, так і асиметричними способами", – повідомили в в інтерв'ю BNS у головному офісі президента.
 
Найближчими днями уряд повинен запропонувати способи реагування, зазначили в адміністрації президента Литви.
 
"Серед варіантів, які необхідно розглянути, – довгострокове закриття кордону з білоруссю та обмеження транзиту до Калінінграда", – йдеться в коментарі.

 

Литвавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Шостий тур betking Екстра-ліги: яскраві матчі, голи та інтрига на паркеті
Спорт
Шостий тур betking Екстра-ліги: яскраві матчі, голи та інтрига на паркеті
26 жовтня 2025, 16:08
Лора Лумер: майстриня хаосу. Чому її слід побоюватися більше за ультраправу проросійську Марджорі Ґрін – Адам Кінзінгер
Політика
Лора Лумер: майстриня хаосу. Чому її слід побоюватися більше за ультраправу проросійську Марджорі Ґрін – Адам Кінзінгер
Переклад iPress – 24 жовтня 2025, 16:10
Як Європа продовжує підживлювати воєнну машину росії. Імпорт російських енергоносіїв зріс у семи найбільших країнах Європи – Ілан Берман
Політика
Як Європа продовжує підживлювати воєнну машину росії. Імпорт російських енергоносіїв зріс у семи найбільших країнах Європи – Ілан Берман
Переклад iPress – 24 жовтня 2025, 12:00
Чотири тижні фори. Як нові санкції США страхують російську нафту – Філліпс О'Брайен
Політика
Чотири тижні фори. Як нові санкції США страхують російську нафту – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 жовтня 2025, 23:56
Жаба в каструлі. Як змінити хід гібридної війни росії – RUSI
Політика
Жаба в каструлі. Як змінити хід гібридної війни росії – RUSI
Переклад iPress – 23 жовтня 2025, 13:28
Угорська шпигунська мережа у Брюсселі. Чи знала про неї Єврокомісія? – Politico
Політика
Угорська шпигунська мережа у Брюсселі. Чи знала про неї Єврокомісія? – Politico
Переклад iPress – 23 жовтня 2025, 11:16
Чому Трамп скотився до вигрібної ями. Пропагандистська лайно-кампанія президента – Енн Епплбом
Політика
Чому Трамп скотився до вигрібної ями. Пропагандистська лайно-кампанія президента – Енн Епплбом
Переклад iPress – 23 жовтня 2025, 07:59
Тиск на путіна працює. росія знову дає слабину – скасовує переговори у Будапешті – Washington Post та експерти
Політика
Тиск на путіна працює. росія знову дає слабину – скасовує переговори у Будапешті – Washington Post та експерти
Переклад iPress – 22 жовтня 2025, 16:52
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється