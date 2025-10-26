Литва хоче обмежити транзити у Калініград

Уряд повинен запропонувати способи реагування, зазначили в адміністрації президента Литви.

Через загрозу контрабандних метеокуль з білорусі президент Гітанас Науседа пропонує обмежити транзит до Калінінграда та закрити кордон з білоруссю на триваліший період.

"Президент розглядає інциденти останніх днів та перебої в роботі аеропорту як гібридну атаку проти Литви, на яку необхідно реагувати як симетричними, так і асиметричними способами", – повідомили в в інтерв'ю BNS у головному офісі президента.