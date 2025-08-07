Литва перевіряє інцидент з можливим російським підводним дроном у своїх водах

Обставини інциденту вивчає Служба охорони державного кордону.

Служба охорони державного кордону Литви проводить перевірку у зв’язку з імовірним проникненням підводного дрона з боку росії у територіальні води країни.

Про це повідомляє портал Delfi.

За попередніми даними, на початку серпня поблизу міста Ніда в акваторії Куршської затоки було помічено підозрілий об'єкт, схожий на підводний дрон. Очевидці, які спостерігали за "Регатою в Куршській затоці", заявили, що бачили, як прикордонний катер стрімко рушив у бік об’єкта.

"Це виглядало нетипово, адже прикордонники майже ніколи не патрулюють цю частину затоки", - розповів один зі свідків.

У четвер старша спеціалістка зі зв’язків із громадськістю Прикордонного загону берегової охорони Айсте Жалнерайтене підтвердила, що 2 серпня в Куршській затоці було зафіксовано об’єкт, який, можливо, перетнув кордон Литви з боку рф.

"Наразі Відділ досудових розслідувань Управління кримінальних розслідувань Служби охорони держкордону перевіряє обставини події. Після завершення перевірки буде ухвалене рішення щодо початку досудового розслідування", — зазначила вона.

Нагадаємо, 1 серпня у центрі Литви після кількох днів пошуків виявили російський дрон, який залетів із боку білорусі. За даними Генпрокуратури, у ньому містився вибуховий заряд.

Після чого Литва вручила білорусі ноту протесту через порушення повітряного простору дроном.