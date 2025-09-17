Литва викрила агентів рф, причетних до вибухів посилок у Європі

За даними слідства, до операції причетні громадяни росії, України та балтійських країн.

Генеральна прокуратура і Бюро кримінальної поліції Литви викрили групу осіб, які організували і планували теракти в Європі, пов’язані з відправкою посилок із вибухівкою.

Про це йдеться у спільній заяві відомств, оприлюдненій у вівторок.

За результатами досудового розслідування встановлено, що в липні 2024 року громадянин Литви разом зі спільниками через сервіси доставки DHL та DPD відправив з Вільнюса до кількох європейських країн чотири посилки із саморобними вибуховими та запальними пристроями.

Дві посилки були відправлені вантажними літаками DHL до Великої Британії, а інші дві це вантажівками DPD до Польщі. Одна із посилок загорілася в аеропорту Лейпцига, інша у ваговозі в Польщі, третя - на складі DHL у британському Бірмінгемі. Четверта посилка, що прямувала до Польщі, не вибухнула через дефект запального пристрою.

Прокуратура Литви заявила, що організацію і координацію цих злочинів здійснювали громадяни Російської Федерації, пов’язані з військово-розвідувальними службами РФ.

Серед ключових координаторів названі громадянин України Данило Громов, який має російський паспорт на ім’я Ярослава Михайлова, а також литовсько-російський громадянин Томас Довган Стабачинскас. Їх разом із громадянином Росії Андрієм Бабуровим оголошено у міжнародний розшук.

За даними слідства, загалом підозри висунуто 15 особам: громадянам росії, Литви, Латвії, Естонії та України.

Всім їм інкримінують створення терористичної групи та скоєння теракту, за що в Кримінальному кодексі Литви передбачене покарання до довічного ув’язнення.