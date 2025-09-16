Люксембург готується визнати Палестинську державу

Остаточне рішення буде ухвалене під час Генеральної Асамблеї ООН у вересні.

Уряд Люксембургу оголосив про намір офіційно визнати Палестинську державу. Про це у понеділок заявили прем'єр-міністр Люк Фріден та міністр закордонних справ Ксав’є Беттель.

Про це повідомляє RTL News.

Остаточне рішення очікується пізніше цього місяця під час Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, де Люксембург координуватиме свої дії з низкою інших країн, зокрема Францією та Бельгією.

Ця ініціатива з’явилася після тривалих вагань уряду Люксембургу та на тлі посилених європейських закликів до припинення війни в Газі, що триває з жовтня 2023 року після нападу ХАМАС на Ізраїль.

Місцеві медики повідомляють про понад 60 тисяч загиблих палестинців унаслідок конфлікту, а віцепрезидентка Європейської комісії Тереза Рібера назвала дії Ізраїлю в Газі геноцидом.

Ми тоакж писали, що Британія може офіційно визнати Палестину до 2029 року.