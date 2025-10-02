Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Монарх Люксембургу зречеться престолу після 25 років правління

02 жовтня 2025, 12:05
Фото: reuters.com
Він передасть престол своєму синові.

Вжезавтра, 3 жовтня, великий герцог Люксембургу Анрі офіційно передасть престол своєму синові, спадкоємцю Гійому, завершивши чверть століття перебування на чолі держави.

Про майбутнє зречення повідомило агентство Associated Press

Анрі, якому виповнилося 70 років, виконував переважно церемоніальні обов’язки монарха разом із великою герцогинею Марією Терезою. Він здобув освіту у Франції, Швейцарії та у британській Королівській військовій академії в Сандгерсті.

Його 43-річний син Гійом, спадкоємець престолу, також навчався у Сандгерсті, а також у Лондоні, Швейцарії та Франції. До виконання обов’язків принца він встиг попрацювати у компаніях Бельгії, Німеччини та Іспанії. Гійом одружений із бельгійською графинею Стефані де Ланнуа, подружжя має двох синів: 5 і 2 років.

Офіційна церемонія передачі влади відбудеться у Великому герцогському палаці. Після складення присяги перед 60 депутатами Палати депутатів Гійом стане сьомим великим герцогом Люксембургу з моменту заснування сучасної монархії в 1890 році.

Після інтронізації новий монарх вирушить у традиційний тур країною, який завершиться святковою месою в неділю.

Люксембург це одна з найменших країн Європейського Союзу, але водночас одна з найбагатших за рівнем доходу на душу населення. Країна є важливим фінансовим центром ЄС і місцем розташування ключових інституцій, зокрема Суду Європейського Союзу та Європейського інвестиційного банку.

Хоча Люксембург має монарха, він не є королівством. Це єдине у світі велике герцогство, що зберегло свій унікальний статус попри історичні втрати територій та складну династичну політику.

 
Люксембург

