МАГАТЕ повідомило про вибухи поруч із ЗАЕС: снаряди впали за кілометр від станції

В понеділок, 6 жовтня, Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), які працюють на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС, 6 жовтня зафіксували серію обстрілів поблизу станції. Деякі снаряди впали менш ніж за півтора кілометра від її периметра.

Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ в соцмережі X (Twitter).

Зазначається, що команда агентства на майданчику чула кілька серій звуків, які вказують на "вхідні та вихідні обстріли" неподалік станції.

За даними МАГАТЕ, щонайменше два снаряди впали на відстані приблизно 1,25 км від зовнішнього периметра ЗАЕС.

"Ці обстріли лише підвищують ризики для ядерної безпеки, особливо з огляду на те, що станція вже майже два тижні повністю відключена від зовнішнього електропостачання", - заявив генеральний директор агентства Рафаель Ґроссі.

Він знову закликав сторони утриматися від дій, які ставлять під загрозу безпеку найбільшої в Європі атомної електростанції.

