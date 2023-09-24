Маккарті збереже допомогу Україні у проєкті закону про фінансування Пентагону

За його словами, вилучити ці кошти стало "занадто складно".

Спікер Палати представників США Кевін Маккарті змінив думку і заявив, що не намагатиметься вилучити 300 мільйонів доларів допомоги Українііз законопроєкту про фінансування Пентагону.

Про це пише The Hill.

За його словами, це сталося після того, як він зрозумів, що законопроєкти про фінансування Держдепартаменту та іноземних операцій також включають виділення грошей Києву. І, оскільки виключити допомогу Україні з них "стає все важче", він вирішив залишити її в обох законопроєктах.

Проєкти законів про фінансування Пентагону, Державного департаменту та іноземних операцій Палата представників голосуватиме наступного тижня.

Законопроєкт про фінансування Пентагону передбачає виділення коштів на "надання допомоги, включно з навчанням, спорядженням, летальною допомогою, логістичною підтримкою, постачанням та послугами, розвідувальною підтримкою військових та сил національної безпеки України, що беруть участь у спротиві російській агресії, для заміни будь-якої зброї чи предметів, наданих уряду України із запасів США".