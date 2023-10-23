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ПОЛІТИКА

Макконнелл назвав Китай, росію та Іран новою "віссю зла", з якою США повинні боротися

23 жовтня 2023, 11:22
Макконнелл назвав Китай, росію та Іран новою
Джерело: AP
81-річний американський сенатор розповів, що зараз світ перебуває у більшій небезпеці, ніж будь-коли за його життя.

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл назвав Китай, росію та Іран новою "віссю зла" з якою Сполучені Штати повинні впоратися.

Про це повідомляє Fox News.

81-річний американський сенатор розповів, що зараз світ перебуває у більшій небезпеці, ніж будь-коли за його життя.

"Це надзвичайна ситуація, коли ми повинні активізуватися й розібратися з цією новою віссю зла - Китаєм, росією, Іраном, тому що це безпосередня загроза для Сполучених Штатів", - заявив лідер республіканців у Сенаті.

Політик назвав Іран головним спонсором тероризму, який постачає ударні безпілотники російській федерації і звинуватив Китай у підтримці агресорів та нагадав, що президент КНР Сі Цзіньпін заявив про "нескінченну дружбу з росіянами".

Макконел наголосив, що азійські союзники США - Японія, Південна Корея, Тайвань, усі зацікавлені в тому, що відбувається в Україні, бо вони знають, що лідер КНР спостерігає за цим. На його переконання, "якщо росіяни не будуть переможені, то наступною буде країна НАТО".

Також він розповів, що Сполучені Штати, передаючи військову допомогу українцям, відновлюють промислову базу, адже завдяки цьому, створюються робочі місця у 38 штатах.

"Тому думка про те, що наша допомога Україні не є корисною для нас, не відповідає дійсності", - розповів сенатор.

МакконнеллКитайІранрф тероризм

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