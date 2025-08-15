Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Макрон і Зеленський зустрінуться після саміту Трампа з путіним

15 серпня 2025, 16:13
Фото: Укрінформ
Франція активізує дипломатичну лінію щодо України.

Президенти Франції та України домовилися про майбутню зустріч, яка відбудеться після зустрічі американського президента Дональда Трампа та президента рф Володимира путіна.

Про це повідомляє телеканал BFM TV.

Перед вечірнім самітом між президентом США Дональдом Трампом та російським лідером Володимиром путіним, президент Франції Еммануель Макрон провів активні консультації з українським президентом Володимиром Зеленським щодо ситуації в Україні.

"Між ними ведеться тісний і постійний діалог", - повідомили в оточенні французького лідера.

За результатами переговорів президенти домовилися провести окрему зустріч після саміту, однак точну дату й місце ще не визначено. 

"Президент Макрон і президент Зеленський домовилися зустрітися в зручний час після Аляски", - уточнили в Єлисейському палаці.

Варто зазначити, що під час своєї останньої європейської поїздки Зеленський вже відвідав Німеччину та Великобританію, але не зупинявся у Франції.

Нагадаємо, що сьогодні ввечері на Алясці має відбутися довгоочікуваний саміт між Дональдом Трампом і Володимиром путіним. Зустріч проходить на тлі повномасштабної війни в Україні та поглиблення напруженості у відносинах між москвою і Заходом.

Американська сторона вже напередодні заявила про намір порушити питання можливого обміну територіями між Україною та Росією, що викликало серйозне занепокоєння в Києві та серед європейських союзників США.

Водночас у Пентагоні підкреслюють, що позиція Вашингтона щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України залишається незмінною.

 
Володимир Зеленський Еммануель Макрон

