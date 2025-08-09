Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Макрон: майбутнє України не можна вирішувати без українців та Європи

09 серпня 2025, 20:59
Фото: Укрінформ
Президент Франції Еммануель Макрон підкреслив важливість участі України та Європи в майбутньому мирному процесі для врегулювання повномасштабної агресії росії.

Про це він повідомив  у своїй публікації на платформі X.

Він розповів, що мав розмову з українським президентом Володимиром Зеленським, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

"Ми залишаємося рішучими у підтримці України, працюючи в дусі єдності та спираючись на роботу, розпочату в межах „коаліції рішучих“. Майбутнє України не може бути вирішене без українців, які вже понад три роки борються за свою свободу і безпеку", — підкреслив він.

Він також додав, що Європа повинна активно долучатися до мирного процесу, оскільки це впливає на їхню власну безпеку.

"Я продовжуватиму тісно координувати свої дії з президентом Зеленським та нашими європейськими партнерами", — підсумував Макрон.

Раніше глава української держави повідомив, що провів переговори з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, прем'єром Естонії Крістеном Міхалом, прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен та президентом Франції Еммануелем Макроном.

Розмови з європейськими партнерами відбулись на тлі підготовки зустрічі Дональда Трампа з очільником кремлявладіміром путіним.

Нагадаємо, путін вимагає від України передачі всього Донбасу та Криму. США намагаються узгодити позицію Києва та європейських союзників перед його зустріччю з Дональдом Трампом 15 серпня на Алясці.
The Wall Street Journal зазначає, що кремль пропонує припинення бойових дій в обмін на Донбас, а Трамп підтвердив свій план обміну територіями.
CBS News пише, що Зеленський може у певній формі долучитися до саміту. Президент України наголосив: жодних рішень без Києва, території не віддаватимуть і в Конституції закріплено недоторканність кордонів.

ФранціявійнапереговориЄвросоюзЕмануель Макрон

