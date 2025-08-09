Макрон: майбутнє України не можна вирішувати без українців та Європи

Він також додав, що Європа повинна активно долучатися до мирного процесу, оскільки це впливає на їхню власну безпеку.

Президент Франції Еммануель Макрон підкреслив важливість участі України та Європи в майбутньому мирному процесі для врегулювання повномасштабної агресії росії.

Про це він повідомив у своїй публікації на платформі X.

Він розповів, що мав розмову з українським президентом Володимиром Зеленським, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

"Ми залишаємося рішучими у підтримці України, працюючи в дусі єдності та спираючись на роботу, розпочату в межах „коаліції рішучих“. Майбутнє України не може бути вирішене без українців, які вже понад три роки борються за свою свободу і безпеку", — підкреслив він.

Він також додав, що Європа повинна активно долучатися до мирного процесу, оскільки це впливає на їхню власну безпеку.

"Я продовжуватиму тісно координувати свої дії з президентом Зеленським та нашими європейськими партнерами", — підсумував Макрон.

Раніше глава української держави повідомив, що провів переговори з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, прем'єром Естонії Крістеном Міхалом, прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен та президентом Франції Еммануелем Макроном.

Розмови з європейськими партнерами відбулись на тлі підготовки зустрічі Дональда Трампа з очільником кремлявладіміром путіним.

Нагадаємо, путін вимагає від України передачі всього Донбасу та Криму. США намагаються узгодити позицію Києва та європейських союзників перед його зустріччю з Дональдом Трампом 15 серпня на Алясці.

The Wall Street Journal зазначає, що кремль пропонує припинення бойових дій в обмін на Донбас, а Трамп підтвердив свій план обміну територіями.

CBS News пише, що Зеленський може у певній формі долучитися до саміту. Президент України наголосив: жодних рішень без Києва, території не віддаватимуть і в Конституції закріплено недоторканність кордонів.