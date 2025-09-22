Макрон пояснив, чому російські активи залишаться замороженими

За його словами, конфіскація неможлива "навіть у такій ситуації".

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що заморожені активи російського Центробанку не можна вилучити "навіть у такій ситуації".

В інтервʼю CBS він наголосив, що для західних країн важливо поважати міжнародні закони.

"Якщо ми говоримо про Близький Схід, якщо ми говоримо про ситуацію в Україні, коли деякі країни починають не поважати міжнародні закони, і коли ми недостатньо сильні, це початок повного хаосу. Тому ми будемо поважати міжнародне право", — заявив Макрон.

Він додав, що західні країни "передбачувані", тому не будуть робити "неможливі речі" з російськими замороженими активами. Французький лідер нагадав, що їх вже взяли як заставу, і всі кошти, отримані від них, були використані для часткового фінансування зусиль з підтримки України.

Раніше верховна представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики Кая Каллас зазначила, що неможливо уявити повернення активів рф, заморожених в Євросоюзі, поки москва не виплатить репарації Україні, проти якої веде війну. У Євросоюзі кажуть, що в них заморожено близько 120 млрд євро російських активів.