Макрон відповів Нетаньягу на звинувачення в антисемітизмі

27 серпня 2025, 17:57
Фото: з вільного доступу
Макрон підкреслив, що боротьба проти антисемітизму не повинна стати зброєю і не має підживлювати розбіжності між Ізраїлем і Францією
Французький президент Еммануель Макрон написав листа у відповідь ізраїльському прем'єр-міністру Беньяміну Нетаньягу. Це – відповідь на звинувачувальний лист, який прем'єр Ізраїлю опублікував на адресу французького президента раніше цього місяця.
 
Про це стало відомо із тексту листа французького президента, який оприлюднили France24 та низка інших французьких і ізраїльських медіа.
 
Макрон підкреслив, що боротьба проти антисемітизму не повинна стати зброєю і не має підживлювати розбіжності між Ізраїлем і Францією. Він нагадав, що одним з перших кроків на посаді він офіційно схвалив Міжнародний альянс пам'яті жертв Голокосту, який засуджував антисіонізм як форму антисемітизму. 
 
"Це був перший випадок, коли президент Французької Республіки зайшов так далеко, і я повністю підтримую цей крок. Захист єврейських громадян Франції від зростання антисемітизму був моїм абсолютним пріоритетом з першого дня. Це відповідальність Франції, і всі державні служби мобілізовані для досягнення цієї мети. Це не повинно бути предметом маніпуляцій на тлі політизації конфлікту, який не є відповідальністю Франції, але впливає на її національну єдність та безпеку", – сказав він. 
 
Макрон закликав Нетаньягу закінчити вбивства і незаконну "постійну війну в Газі". Президент Франції заявив, що окупація Гази, примусове переміщення та голодування палестинців, ненависницьке дегуманізування дискурсу та анексія Західного берега ніколи не приведуть Ізраїлю до перемоги. 
 
Захід критикує Ізраїль за невибіркові удари і штучний голод, від якого страждають палестинці. Ізраїль не допускає необхідну кількість гуманітарної допомоги, включно з продовольством, внаслідок чого страждають і гинуть люди. 
війна в Україніросія окупантиЕмануель Макрон

